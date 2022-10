“La mia vita è cambiata in maniera sostanziale, sia dal punto di vista personale, del mio modo di relazionarmi con gli altri, sia dal lato economico”.

Vincenzo, titolare di un’attività che opera nel retail casa, festeggia oggi i due anni di percorso nell’Academy di Leader di Valore.

La crescita personale è alla base di ogni progetto vincente. L’Academy di Leader di Valore dà l’opportunità di poter ascoltare, apprendere, studiare grandi formatori. Con una formazione continua e metodica.

“Quello che mi porto dentro di questo periodo nell’Academy – spiega Vincenzo, che condivide il lavoro nell’attività con la figlia Stefania – è l’aver avuto una grande opportunità: quello di formarmi con professionisti seri, con un cuore grande e immenso. Persone che mettono la passione davanti ad ogni cosa. L’ho capito dal primo giorno nell’Academy: hanno creduto subito in me, valorizzando il mio potenziale e mi hanno dimostrato che è possibile cambiare vita anche a cinquant’anni. Li devo solamente essere grato”.

Ray, l’ispiratore con la sua straordinaria storia raccontata nel libro “Leader di Valore – Crescere e Contribuire – Le dieci regole d’oro” è il valore dell’Academy: una persona capace ed esperta in fatto di leadership e di crescita interiore.

“Un giorno mio papà mi ha raccontato di questa nuova esperienza – spiega Stefania – e così ho iniziato a seguirlo. In principio, per una sorta di protezione nei suoi confronti. Poi, piano piano, ho iniziato ad apprezzare le persone che avevamo intorno e ciò che si stava creando. L’Academy mi ha aiutato a credere in ciò che faccio: poi, con papà di fianco, è tutto più semplice…”.

Trova la tua disciplina e persegui con spirito di sacrificio il podio più alto.

L’Academy di Leader di Valore, con i suoi formatori competenti, coerenti e seriamente interessati a far raggiungere, a chi si rivolge loro, il podio più alto.

