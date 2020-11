IVREA. Laboratorio civico in pista per un ciclo d’incontri. “La Comunità che…”

Laboratorio Civico Ivrea è una associazione impegnata a valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva, così numerose nella Città di Ivrea.

“Siamo convinti – dicono – che il mondo dell’associazionismo e del volontariato, ed in generale il vasto mondo di cittadini impegnati nel sociale, abbiano costruito in questi anni un patrimonio di esperienze e di conoscenze da cui non si può prescindere per la costruzione di nuovi modelli di intervento; un patrimonio utile anche per le istituzioni cittadine e per chiunque abbia interesse ad affrontare rilevanti problemi collettivi. Con questa convinzione, ci proponiamo di organizzare un ciclo di incontri in cui, con riferimento ad alcuni temi, offrire alle associazioni e gruppi impegnati sulle diverse problematiche, un’occasione di confronto e di elaborazione di proposte. Abbiamo immaginato alcuni primi incontri, che ci piacerebbe poter organizzare congiuntamente ad associazioni e gruppi portatori di esperienze sui diversi temi:

“La Comunità che cura”, primo incontro che terremo il 14 novembre in modalità on line, in cui ragionare sulle esperienze che prefigurano un modello di sanità comunitario e territoriale;

“La Comunità Sostenibile”, nel mese di gennaio, in cui affrontare i temi legati alla sostenibilità ambientale della città, dai trasporti alle politiche energetiche e del cibo;

“La Comunità che educa”, nel mese di febbraio, sui temi del contrasto alla povertà educativa e del disegno di percorsi educativi caratterizzati dalla massima inclusività.”

Il primo incontro, “La comunità che cura. Per un modello di sanità territoriale e comunitario”, è previsto per sabato 14 novembre dalle 10.00 alle 12.30. Si svolgerà on line su una piattaforma digitale.

L’incontro prevede gli interventi di:

– Unito: Corso di laurea Scienze Infermieristiche di Ivrea

– Associazione Alzheimer “La Piazzetta”

– Associazione Parkinsoniani del Canavese

– Bellavista Viva-AIOPP: Ambulatorio infermieristico di quartiere

– Disleporedia

– Recovery College di Ivrea

– Associazione “CasaInsieme”

Daranno un aiuto nella riflessione:

– Ornella Vota, Dirigente medico Responsabile della S.C. Distretto Sanitario di Ivrea

– Nerina Dirindin, Docente di Economia e Politica sanitaria, Senatrice della Repubblica Italiana nella passata legislatura

Obiettivo dell’incontro è quello di confrontare esperienze di cura di tipo diverso e riflettere sul ruolo che la interdisciplinarietà delle professioni e la comunità dei cittadini può rivestire in tali esperienze, anche al fine di elaborare proposte da indirizzare alle istituzioni locali per valorizzare e sviluppare esperienze di questa natura, costruendo un vero e proprio modello di sanità interdisciplinare, comunitaria e territoriale.

Per la partecipazione all’incontro è richiesta la prenotazione che si può effettuare all’indirizzo web http://bit.ly/comunitacura, entro le ore 21 di giovedì 12 novembre. A tutti gli iscritti verrà inviato il link per partecipare all’evento.

Informazioni ed aggiornamenti sulle iniziative, saranno disponibili sulla pagina Facebook di Laboratorio Civico Ivrea.

Laboratorio Civico Ivrea. Chi siamo

“Laboratorio Civico Ivrea” nasce dalla iniziativa di un gruppo di cittadini attivi nel modo dell’associazionismo, alcuni con esperienze politiche ed amministrative, con l’intento di operare per valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva che in maniera molto significativa sono presenti in Città.

Lo Statuto della Associazione – all’art. 4 – definisce Finalità ed Obiettivi di Laboratorio Civico nel modo seguente: << Scopo dell’associazione è la promozione e la valorizzazione della cittadinanza attiva e la promozione e valorizzazione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

L’associazione opera al fine di promuovere:

il valore della sussidiarietà e la adozione di forme partecipative di gestione della amministrazione pubblica e dei beni comuni

la elaborazione di progetti e strategie di intervento, nei diversi ambiti di policy, capaci di valorizzare le risorse dei cittadini attivi per la risoluzione di problemi collettivi

la messa in rete dei soggetti attivi sul territorio eporediese e canavesano, per favorirne lo scambio di esperienze e la condivisione delle prassi operative

Per il raggiungimento dei propri fini, la associazione:

progetta e realizza iniziative di studio, ricerca, elaborazione, sui temi della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione partecipativa della amministrazione pubblica

progetta e realizza iniziative di diffusione della cultura e delle esperienze della sussidiarietà e della cittadinanza attiva

promuove verso la pubblica amministrazione e gli enti pubblici la adozione di pratiche di cittadinanza attiva e di gestione partecipata

organizza momenti di formazione >>

L’Associazione è nata formalmente a gennaio 2020, ma operava già da novembre 2019, ed ha realizzato fino ad oggi diverse iniziative:

il 13 novembre 2019, l’iniziativa “500 mattoncini, 500 idee”; in occasione della scadenza dei 500 giorni dalla iscrizione di “Ivrea Città Industriale del XX secolo” nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Laboratorio ha invitato chiunque ne avesse voglia a passare da via Jervis, all’altezza della fabbrica Mattoni Rossi, dove era allestito un gazebo, per prendere un thè caldo e lasciare, attaccata ad un mattoncino Lego, una idea, una suggestione, una proposta su come valorizzare Ivrea città Unesco;

per la Feste di Natale, l’iniziativa “Fai un regalo a Ivrea”, con cui Laboratorio promosso l’acquisto dei regali natalizi nei negozi della Città di Ivrea;

il 18 gennaio 2020, un incontro/seminario sui “Patti di Collaborazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni”, strumento adottato dal Comune di Ivrea, che consente a gruppi di cittadini ed associazioni di prendersi cura di luoghi della Città a disposizione della collettività, curandone la gestione e la valorizzazione; l’incontro, con il contributo delle Associazioni titolari di Patti, ha fatto il punto sulle esperienze in atto in Città e sulle criticità che vanno affrontate per una valorizzazione e maggiore diffusione dello strumento;

il 2 ottobre 2020 – dopo la lunga pausa imposta dalla epidemia Covid-19 – unitamente alla cooperativa ZAC e al giornale VarieEventuali, la presentazione del Libro “Per un Futuro più Giusto”, con la presenza di Fabrizio Barca e AndreaMorniroli del Forum Disuguaglianze Diversità.

