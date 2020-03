L’abile sartor, fré, cusinè!

Viveva una volta in un castello del Canavese, una volta nei vari paesi c’era i castelli con i vati signori feudali, una ragazza dalla straordinaria bellezza, al punto che tale fama si diffuse ben oltre i confini del Canavese, andando anche al di là dei monti fino in Tarantasia. Molti nobili inviavano emissari per ottenere dal padre la figlia in sposa. Il padre attese che la figlia compisse quattordicesimo anno di età per proporle di sposarsi. Una volta le donne contraevano matrimonio appena dopo l’adolescenza, durante la sontuosa festa di compleanno che avvenne nel mese di agosto nel parco del castello, illuminato a giorno dalla luce di centinaia di lanterne. Il padre chiese alla sua adorata figlia che tipo di marito avrebbe voluto. La ragazza disse che desiderava sposare uno sposo che fosse allo stesso tempo più ricco e più povero di tutti! Allora il padre mandò i suoi servitori nei vari castelli e villaggi del Canavese perché facessero conoscere i desideri della giovanissima sposa. E gli aspiranti sposi non tardavano ad arrivare, infatti tanti erano coloro che, conquistati dalla bellezza di lei, risposero all’invito. Alla fanciulla e a suo padre si presentarono tantissimi giovani conquistati dalla sua bellezza, ed i primi ad arrivare furono dei nobili, elegantemente vestiti con carri carichi di ricchezze. Questi si presentarono al cospetto della fanciulla ostentando la loro opulenza, ma alla quale mancava l’amore della fanciulla per loro. Dopo di loro arrivarono dei forti ed impavidi guerrieri, alcuni avevano anche combattuto alle crociate, dimostrando in terra d’Asia tutto il loro grande valore. Questi guerrieri non erano ricchi ma dotati di grande coraggio. Questo coraggio gli avrebbe permesso di conquistare terre e tesori ma anche a loro mancava l’amore della fanciulla. Dopo di loro arrivarono dei ricchi mercanti con tessuti di Fiandra, vasellame della Francia, oro e argento delle miniere tedesche e gioielli del Baltico, ma anche a loro mancava l’amore della fanciulla. Un giorno, quando il padre iniziava a disperare che sua figlia trovasse marito si presentò alle porte del castello un giovane dagli abiti dimessi. La giovane lo interrogò e disse che vedeva in lui la povertà ma non capiva dove era la ricchezza. Lui rispose che era un abile sartor, sarto, e poteva confezionagli dei vestiti meravigliosi. La parola sartor deriva dal latino classico sartorem, chi confeziona abiti su misura. Poi era anche un bravo frè, fabbro, e poteva ferrare i suoi cavalli, fabbricare armi per i soldati del padre e poi aratri, zappe e falcetti per gli abitanti del villaggio, cosi potevano seminare e tagliare il grano. La parola fré deriva dal latino ferrare, mettere il ferro asi cavalli. Ed infine era un provetto cusiné, cuoco, e poteva preparagli ogni giorno un pranzo squisito. Certo non aveva nè terre, ne palizzi, ne argento oro e gioielli, ne il coraggio dei guerrieri, ma la sua ricchezza era nelle sue mani. Perché la vera e concreta ricchezza risiede nella capacità di produrre e costruire. La fanciulla, a quel punto si rivolse al padre e disse che era lui l’uomo che cercava, con le sue mani d’oro era l’uomo più ricco di tutti, perché poteva dare forma con le sue mani a tutto quello che lei poteva desiderare. E cosi la fanciulla sposo l’umile artigiano, che con le sue mani d’oro poteva dare forma a tutto quello che potesse desiderare. Vissero a lungo e non furono mai ricchissimi ma molto felici perché avevano tutto ciò che desideravano e di cui avevano bisogno.

Favria 3.03.2020 Giorgio Cortese

Marzo è arrivato dentro l’inverno, come il più mansueto e mite degli agnelli, portando giorni che sono croccanti e dorati e formicolanti, ciascuno seguito da un gelido crepuscolo rosa che a poco a poco si perde in un fiabesco chiaro di luna

