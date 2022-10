Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Brusasco. Questa sera, martedì 11 ottobre, alle ore 21.15 si discuterà di otto punti all’ordine del giorno: tra questi, tre interrogazioni del gruppo di opposizione di “Per Brusasco e Marcorengo”. Si parlerà della pubblicazione delle sedute online su facebook, di quali politiche l’amministrazione comunale intenda attuare per gli impianti sportivi, affidati in gestione ma che necessitano di un rilancio, visto lo scarso uso che se ne fa e i costi che hanno, e si parlerà della segnaletica stradale in via Verrua Savoia, alla periferia [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.