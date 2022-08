La zanzara e il ponfo!

Questa notte complice un bliz notturno di un paio di zanzare che senza violenza, con calma e impazienza le ho sentire ronzare nelle stanza. Mi sembrava che svolazzavano a zonzo ed invece ero io la loro vittima designata della serata. il regalo finale è stato constatare, dopo, un paio di ponfi sulle gambe scoperte, e la coda dell’immancabile prurito. In natura, ogni elemento ha sempre un suo scopo di esistere, anche le zanzare servono, pensate che hanno una loro funzione e un proprio ruolo nella natura che ci circonda. I maschi della zanzara sono degli impollinatori come api e bombi, si nutrono esclusivamente di sostanze zuccherine, infatti non sono loro i responsabili dei tanto fastidiosi pruriti e le punture provengono dalla zanzare femmine dedite alla riproduzione e, per portare a termine il processo riproduttivo, hanno bisogno del sangue come fonte di nutrimento per l’alto contenuto proteico che permette la maturazione e lo sviluppo delle uova. E poi le zanzare che sono numerosissime in natura circa 3.580 nel mondo e in Italia circa 60 specie, rappresentano un’immensa fonte di cibo per altri animali, come rane, rospi, pipistrelli, uccelli e piccoli rettili. Quello che mi consola è la mia bontà, altrimenti perché le zanzare vengono ad assaggiarmi di notte mentre dormo, poi questa mattina ho finalmente capito perché la zanzara fa zzzzzz…. Argomento di viva attualità, dato l’assalto delle zanzare che si verificava ogni notte, ma di questo lo scrivo un’altra volta mentre ogni notte le zanzare svolazzano a zonzo con arrogante imprudenza nella calda notte quando io dormo e nel sonno sono in stato di incoscienza, senza la zanzariera.

Favria, 2.08.2022 Giorgio Cortese

Benvenuto agosto. Un mese senza orari, senza cose urlate, senza fretta, senza obiettivi. L’assenza di quasi tutto. Ma la leggerezza e la gioia intorno. Felice martedì.

