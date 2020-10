La vigna.

La vigna abbandonata si riposa. La tramontana getta a terra i pampini bruciati dal freddo e i tralci tremano. Nella mano dura, callosa, il potatore stringe il tralcio vecchio e con le forbici lo taglia. Di filare in filare egli va, lasciando dietro di sé, sui tralci, gli occhi ciechi delle gemme che cominciano a sognare di germogliare, e tralci in terra, secchi, che calpesti crepitano, come se già sentissero la vampa del fuoco in cui fra poco bruceranno interi.

Favria, 25.10.2020 Giorgio Cortese

La chiave della vita è accettare le sfide, la vita è una opportunità da cogliere davanti ad ogni problema

