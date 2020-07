La vicina!

Una domenica mattina mi sono seduto nel parco con un amico e parlavano di quelli slogan di Obama “ non farti rubare la speranza “ l’amico Fervido sosteneva che lo slogan era stato preso da Jesse Jackson . Si ferma il signor Elpis che dice che il non farci rubare la speranza non è una sciocchezza? Interviene Fervido che afferma per lui la speranza è quando finge che con una manciata di piume ci sia un bel merlo che fischia solo per lui! Prosegue Fervido affermando che se trovi delle piume magari le muovi, ci soffi su per farle muovere un po’, e si continua Fervido, la speranza è un duro lavoro. Un lavoro che dovrebbe essere ben pagato. Il vicino di panchina di Fervido afferma che per lui la speranza è simile al semaforo che vede verde da lontano e rimane verde quando arrivi all’incrocio. Ribatte Elpis che la speranza è una necessità umana e non possiamo vivere senza di essa. Fervido racconta del suo amico che la prima cosa che fa il mattino quando scende dal letto e controllate da testa ai piedi in cerca di qualche sintomo di speranza, gli basta trovarne uno per partire felice per la sua giornata. La speranza per Elpis non sono solo un paio di occhiali con lenti rosa, la speranza è quando si fa una affermazione e poi nell’attesa che qualcuno verifichi col cellulare se è vera, ecco l’attimo prima che avvenga il controllo e si dimostra che si è detto solo delle stupidaggini o è vera, quel intervallo di tempo, quel istante per Elpis è la speranza! Questo non vuole dire che la speranza sia morta, ma dato che è tanto fragile usciamo tutti a sentirla, in quell’intervallo. La speranza è ineffabile e fugace nasce e muore in continuazione quindi vive! Certo a volte la speranza sembra illusione ma la speranza è illudersi che il mondo sia migliore e ci dà la quotidiana benzina per andare avanti e metterci continuamente alla prova. Fervido incuriosito chiede se conosciamo la speranza? Sì risponde Elpis , io l’ho conosciuto tanto tempo fa quando non abitavo a Favria ma Torino in affitto, ed avevo una vicina di casa che abitava sotto di noi, e ascoltava le nostre discussioni, schiamazzi dei bambini, i nostri passi, la nostra musica e non si lamentava mai! Senza saperlo abitavo sopra la Speranza! Ps Elpis nell’antica Grecia era lo spirito della speranza. Nell’opera del poeta greco Esiodo “ Le opere e i giorni”, essa è tra i doni che erano custoditi nel vaso regalato a Pandora, che significava tutti doni, donna creata da Efesto. Pandora aveva avuto l’ordine di non aprire mai il vaso, ma la curiosità fu più forte e la donna aprì il vaso facendo così uscire tutti i mali, soltanto Elpìs rimase dentro perché Pandora riuscì a richiudere il vaso. Solo un dono non riuscì ad uscire dal vaso, la speranza. Esiodo non ha mai spiegato il motivo per il quale Elpìs sia l’unico dono a rimanere all’interno del vaso di Pandora, anche questa è speranza.

Favria, 26.07.2020 Giorgio Cortese

Luglio, ci colori la pelle di bronzo, e quando ci guardiamo allo specchio vediamo dentro l’estate!

