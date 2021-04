La via crucis del cittadino, al tempo del coronavirus. Racconto di Pasqua 2021

1- La condanna a morte di Gesù

In realtà il cittadino pensava di essere libero: di lavorare, di progredire, di amare, di costruire. Scoprì molto a malincuore, con scoramento, che era stato condannato ad interrompere le sue abitudini, i suoi piccoli riti quotidiani, o settimanali, o mensili, che so, la pizza, il pranzo al ristorante. Qualcuno, per il bene di tutti, aveva deciso di condannarlo ad un relativo isolamento. bè non gravissimo, poteva ancora chiacchierare con la moglie, parlare con la figlia, seguire i suoi progressi …

2- Gesù viene caricato della croce.

il cittadino si accorge del peso. Non è soltanto un “ce la faremo, ne usciremo migliori!” E’ proprio un peso da portare, tutti i giorni, cambiare abitudini, cambiare vita a volte. Lavorare da casa anziché in ufficio, divertente all’inizio, ma poi genera insicurezza: fino a quando? un peso in più.

3- Gesù cade per la prima volta.

il cittadino non se lo aspettava: era quasi euforico all’inizio del lockdown, libertà di essere a casa, di suonare e cantare dalle finestre. Poi l’ansia da prestazione lo ha fregato: è caduto, dopo essersi messo le mani fra i capelli, quasi disperato: ce la farò? chi mi aiuterà?

4- Gesù incontra sua madre

Bè si, l’incontro è un po’ a distanza, però lo sguardo dolce di sua madre è consolante, arriva al cuore, viva la mamma..nella Rsa dove è ospitata la trattano bene…lei è tranquilla…con la moglie c’è del nervoso, mancano gli spazi personali, troppe le preoccupazioni, per l’oggi e per il domani…..

5- Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Dai non è tutto male, ci si incontra tra vicini di scala, di pianerottolo, di caseggiato, di paese. Ci si vede si parla si spettegola…Solo su piattaforma zoom o meet, tramite una delle tante diavolerie che ti permettono di essere collegato anche quando non vorresti…e non dovresti…però ci si vede e ci si sente..

6- Santa Veronica asciuga il volto di Gesù

Questo è il momento di svolta: la strada è solo e tutta in salita. E in cima non c’è il ristoro ad aspettarlo, non ci sono feste e allegria, c’è l’ignoto, l’incognita. Sudori freddi al cittadino che stavolta si dispera…e piange.

Sua moglie prova a consolarlo: dai ce la faremo vedrai…

7- Gesù cade per la seconda volta

Non si poteva evitare: in casa non si resiste più, ma non si deve uscire, neppure andare dalla nonna, che ormai è in quarantena permanente. Così è uscito lui di straforo, è andato al supermercato, si c’era gente, non aveva la mascherina, che importa, mica mi attaccheranno qualcosa? Però all’uscita inciampa e cade: e per di più, il cittadino sente di essere caduto perché gli è mancato il fiato.. aumenta l’ansia, e aumenta l’ansimare, e aumenta il peso..

8- Gesù consola le donne di Gerusalemme

Il cittadino scopre che anche altre persone intorno a lui si sono ammalate, anche un vecchio amico d’infanzia. Nonne e nonni se ne sono andati, come qualche collega. Sua suocera, l’altra nonna, è in quarantena perché positiva. Come abbia fatto, non si sa. Allora cerca di consolare tutti, via cellulare è facile, aiuta a tenersi su mentre lui sta sempre più giù di morale, ma gli altri stanno peggio…

9- Gesù cade per la terza volta

Assolutamente inevitabile: una nottata passata in piedi, a riflettere, a cercare di capire, mentre sente una tosse leggera che lo scuote dentro, sembra niente…ma poi cade riverso sul divano, sente di stare male, sua figlia..sua madre…la moglie..pensieri confusi si accavallano e non si fermano mai…

10- Gesù è spogliato delle vesti

Non ha capito più nulla, il nostro cittadino. Di colpo si ritrova disteso su una barella, movimento sotto di lui, l’ambulanza si muove, ulula la sua paura, ormai vede solo maschere bianche , tute protettive, occhi che si indovinavano appena…la respirazione non è facile, non sembra manco sua. Capisce che viene spogliato e gli viene fatto indossare un camice verde, aperto dietro…adesso sì, sa di aver contratto il covid 19, che farà ora? come faranno, senza di lui?

11- Gesù è inchiodato sulla croce

Il cittadino capisce che gli hanno infilato aghi nelle braccia, forse flebo, da ieri non mangiava nulla, non sapeva più chi era, straniero a se stesso, sepolto tra macchine atroci, con led sempre in movimento, forse sta già morendo, no aspetta, gli mettono davanti agli occhi un tablet, sua moglie e sua figlia si abbracciano, lui fa ciao con gli occhi..sorride, sa che lo capiranno, saluta entrambe.., vi abbraccio, siate forti, sarò con voi…

12- Gesù muore in croce

Finita. Ha lavorato, pagato le tasse, pagato il mutuo, fatto qualche viaggetto, con molte speranze, e alla fine se n’è andato. Sapeva che sarebbe successo, non si era poi preparato molto, ma siccome a morire ci riescono tutti, pensava non sarebbe stato difficile. Pensava…ora è la sua anima a volare, libera, nel vento…

13- Gesù è deposto dalla croce

Non si accorge di nulla. Non del suo essere chiuso nella bara, non di essere portato via in un camion militare, di notte, accompagnato dalle auto con il lampeggiante. Forse l’ultimo onore al cittadino che se ne va….

14- Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Il suo spirito vola leggero, insieme all’anima. Il cittadino rivede il suo paese natio, le sue dolci colline ora tutte in fiore, risente l’amore per tutte le persone che ha amato, sono state tante , per fortuna, e chissefrega del male ricevuto, lui mica è stato un santo…però ora c’è un altro aspetto nuovo da non sottovalutare: lui è l’ultimo decesso per coronavirus. Ha chiuso, il virus, non c’è più. Proprio tramite la sua variante, quella che lo ha ucciso, gli scienziati hanno trovato l’ultima strada per debellarlo. Il cittadino che non c’è più è felice: ha lasciato buona traccia di sé. Ha pareggiato il conto: una persona è stata il malato zero, un’altra persona, lui, è stata il malato infinito. Un altro piccolo passo per un mondo che torna alla normalità. Adesso lui è cittadino dell’universo intero.

Commenti