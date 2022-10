La verità

impossibile portare la fiaccola della verità in mezzo alla folla senza bruciare qua e là una barba o una parrucca. “Si dice che la verità trionfa sempre. Ma questa non è una verità”. Amara, ma “vera” questa nota dei Quaderni di Cechov. Eppure c’è sempre una speranza: la verità lascia una traccia ardente nel buio delle falsità. Il suo passaggio scotta qualche pelle anche coriacea, bruciacchia barbe solenni, lambisce capelli agghindati. È, questa, l’immagine che ha usato nel Settecento illuministico e ottimistico lo scienziato tedesco Georg Christoph Lichtenberg in uno dei suoi “calendari” di aforismi. Se nella vita non abbiamo mai avuto reazioni indignate o critiche pesanti, è segno che non abbiamo sempre detto la verità. La nuda veritas oraziana è offensiva. Ma ai nostri giorni si è talmente corazzati che spesso l’unica reazione è quella scettica dell’antico governatore romano di nome Pilato: Quid est veritas?

Favria, 4.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ottobre è un mese perfetto per fare progetti. Nell’aria c’è quella temperatura che matura ogni cosa: le vigne, i colori e i pensieri. Felice martedì.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

