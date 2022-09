Si parla tanto di concessioni “balneari”, di diktat dell’Europa e di strategia per liberalizzare il settore delle spiagge, ma solo in Italia può capitare – e capita – che su un altro fronte, quello delle “autostrade” si sia arrivati al punto che, di concessionari ne esistano praticamente solo due, con grandi famiglie, i Gavio e i Benetton (almeno fino a qualche mese fa), a spartirsi tutta la torta, a fare soldi a palate, a lavorare in una situazione che definire “monopolio” è dire poco.

Questa la premessa, ma di fronte alla tragedia capitata qualche [...]