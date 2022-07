CHIVASSO. Si è spenta una delle figure più autorevoli del volontariato nazionale. Un uomo che “non poteva tollerare le violazioni dei diritti”.

“Un difensore appassionato ed indomabile dei diritti degli ultimi, dei più deboli e dell’infanzia abbandonata. Temutissimo da tutti i funzionari che si occupavano di assistenza e di sanità, in quanto non potevano permettersi di sbagliare sul tema dei diritti. Santanera interveniva con autorevolezza perché non poteva tollerarne le violazioni. Se evidenziava che vi era qualcosa che non funzionava, allora questi dovevano correre ai ripari. Non aveva problemi a far ricorsi, a rivolgersi al Tar, ad andare avanti fino alla cassazione, se necessario. Ha vinto tantissime battaglie in un periodo in cui i diritti vengono compressi da una classe politica che si preoccupa di altro ma non dei diritti delle persone, soprattutto dei più deboli”.

E’ così che Renato Dutto, presidente della Sezione Uildm “Paolo Otelli” di Chivasso, ha raccontato il virtuoso ‘maestro’ Francesco Santanera, storica figura del volontariato torinese e nazionale, scomparso all’età di 94 anni lo scorso 29 giugno. Santanera era nato a Torino nel 1928. Nel 1962, con Bianca Guidetti Serra fondò l’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie), di cui era stato presidente fino al 1971. Scrittore di numerosi libri, redattore della rivista ‘Prospettive assistenziali’, in cui riportava istruzioni precise alle famiglie ed alle persone in cerca di tutela dei propri diritti. Grazie a lui fu approvata la legge 431 del 1967, che ha introdotto l’adozione legittimante nel nostro ordinamento, a tutela dei minori privi di una famiglia.

“È stato un maestro per me e per i vari volontari Uildm chivassesi, ma prima ancora lo fu di Paolo Otelli – ha poi continuato Dutto – Quando dovevamo tutelare le persone con disabilità, gli anziani non autosufficienti o i più deboli, che non riuscivano ad esigere il loro diritto alle cure e all’assistenza, Francesco era per noi sempre un punto di riferimento, la persona che, con il suo staff, ci dava sempre un aiuto”.

Un imprenditore facoltoso il quale, a un certo punto della sua vita, ha cessato le sue attività e ha deciso di dedicarsi agli altri.

“Le sue azioni non erano caritatevoli. Francesco era l’antitesi dell’egoismo – ha sottolineato Renato Dutto – Era contro il pietismo e l’assistenzialismo. Una persona che nasce con delle disabilità ha dei diritti, non essendo autosufficiente, e non deve attendere l’arrivo di una persona ‘caritatevole’ che possa dare una mano. Dev’essere un diritto all’esistenza. Deve avere tutta l’assistenza necessaria. Francesco era per i diritti”.

“Purtroppo è quello che oggi non accade, malgrado vi siano leggi e strutture preposte – ha spiegato Dutto -. Lui faceva applicare le leggi della politica, quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla stessa, ma che invece, spesso, vengono eluse sia dalla politica sia dagli apparati amministrativi”.

Francesco Santanera lascia una preziosa eredità. Adesso spetta a chi resta continuare sul solco tracciato: chiedere il rispetto dei diritti già esigibili e conquistare i diritti che ancora mancano a tutela delle persone non in grado di difendersi autonomamente.

