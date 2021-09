Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Trasporti ferroviari? Un vero e proprio disastro. Una tragedia. Un’inefficienza inqualificabile. L’ultima è di questa mattina. A causa di un guasto ad un passaggio a livello fra Tavagnasco e Pont-Saint Martin, sulla linea Torino Aosta, in direzione Aosta, nella stazione di Ivrea un treno è stato letteralmente cancellato, quello delle 6,38 e tanti pendolari sono stati lasciati a piedi. Tra di loro alcuni lavoratori e soprattutto studenti nel secondo giorno di scuola.

Com’è naturale che fosse sui due successivi convogli, partiti in gran ritardo, si sono riversati tutti i pendolari.

Peggio è andata al treno partito da Ivrea alle 6.17 e fermato a Chatillon perché troppo carico. Inutili le urla e le minacce ai controllori. In molti sono stati fatti scendere, per salire poi sul treno successivo, anch’esso in ritardo. Il treno è arrivato alla stazione di Aosta con un’ora di ritardo.

