La torta!

Dal forno caldo irrompe soave il profumo della torta. Dal forno l’invitante profumo fa crescere nel mio animo timidamente la nostalgia di quando da bambino aspettavo per mangiarla, poi la nostalgia evapora con la torta che esce del forno. Già il profumo della torta è una promessa di felicità mantenuta e il suo invitante profumo dona gioia all’animo. Mangiarne una fetta mette subito di buon umore ma sono anche un bel simbolo di convivialità, perché non c’è nulla di più rilassante del sedersi in compagnia davanti una fetta di dolce insieme. Le torte sono speciali perché ogni compleanno o celebrazione finisce con il dessert, una torta, e la gente ricorda quale torta. A volte mi soffermo ad ammirare con quale poesia la torta di mele risucchia il caffè in cui la intingo e poi che gioia, quando raggiunge le mie papille gustative. Ritengo che le buone torte di mele sono un valore aggiunto alla quotidiana felicità e potrei aggiungere che un motivo di divertimento in ogni torta è di per sé una sorpresa in virtù della crosta che l’avvolge. La vita è come la ricetta per una torta, se si seguono i soliti ingredienti sapremo già che gusto avrà, gli altri la assaggeranno, apprezzeranno ma dimenticheranno presto. Ci vuole sempre un pizzico di genialità in ogni ricetta per far si che essa non muoia con l’ultimo assaggio.

Favria, 23.01.2022

Buona giornata. Chi vive di soli ricordi, non vive da nessuna parte. Felice domenica

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

