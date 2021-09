Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per la nuova puntata della nostra rubrica “Top 5 delle strade disastrate” siamo andati a Rondissone. Nel comune dal buco di bilancio milionario, non sembrano proprio trovarsi i fondi per la viabilità.

Abbiamo cercato di selezionare per voi il meglio del peggio, fra le molte strade rondissonesi che necessiterebbero di un’adeguata manutenzione. Fuori dal podio, ma comunque con un dignitoso quinto posto, abbiamo via Giuseppe Mazzini, ricca di rattoppi di catrame. Invece al quarto posto [...]