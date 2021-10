La testimonianza di una donna che per dodici anni ha subito violenze dal marito. “Mi ha riempita di pugni mentre ero sul letto e allattavo mio figlio. Da quel momento è iniziato il mio incubo”. Lei è Giorgia (nome di fantasia) oggi ha 38 anni, due figli e si trova in una località protetta dopo aver denunciato per 12 volte il suo ex marito. “Adesso io e i miei figli siamo rinati”. Alla domanda se sono felici, Giorgia risponde: “Finalmente possiamo dire di esserlo”.

La storia di Giorgia è quella di tante donne che [...]