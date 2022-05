La tassa per le biciclette.

Forse non tutti sanno che, anticamente, esisteva anche una tassa per le biciclette. Se ne trova traccia, per esempio, nei giornali di fine Ottocento, dove si legge che il 10 febbraio 1898, il Comune di Milano ha pubblicato il manifesto sulla tassa delle biciclette, avvertendo coloro che posseggono velocipedi ed apparecchi assimilabili ai velocipedi, che dovranno denunciarli non più tardi del 26 febbraio ai rispettivi uffici mandamentali, ritirando il certificato di denuncia che darà diritto alla libera circolazione fino all’effettuato pagamento, dopo la pubblicazione del ruolo. Questa tassa era stata introdotta, in tutto il Regno d’Italia con la legge 540 del 1897, che imponeva un balzello di 10 lire al possesso di ogni bicicletta. Questa tassa, che sarebbe durata diversi decenni prima di tramontare, spartiva le entrate fra Regno e Comune. In realtà già dal 1895 le municipalità erano state autorizzate a fare pagare il possesso di due ruote, ma nel 1897 viene preso un provvedimento nazionale che dava come contropartita il permesso di circolare in bici quasi ovunque, prima non era così. La legge portava la data del 22 luglio 1897. Con quella stessa legge, poi, il parlamento liberò il transito dei velocipedi in tutti i comuni del Regno, pur lasciando alle amministrazioni locali qualche piccolo margine di divieto. Prima del 1897, infatti, molti comuni tendevano a limitare fortemente la circolazione delle biciclette., come adesso per monopattini elettrici. Dalla tassa delle biciclette, non si scappava, c’era un bollo metallico, che ancora oggi si vede sulle canne di vecchie bici, che testimoniava il pagamento della tassa. I Sindaci avvisavano nelle ordinanze presenti in ogni Comune, chi sopreso ad usare i velocipedi senza il contrassegno indicante il pagamento della tassa era punito con multa uguale al doppio della tassa medesima, venti lire, una bella cifra per quei tempi. Poi la tassa aumentava, quindici lire per i tandem o altri mezzi multipli e venti per quelli motorizzati e pensare che la bicicletta nasce nella città, un prodotto tipico della civiltà industriale. La sua “preistoria”, ovvero il suo sviluppo, dalle prime strutture in legno senza pedali della fine del secolo XVIII, fino agli alti e pericolosi bicicli, coincide con la rivoluzione industriale e con il conseguente processo di inurbamento. La bicicletta che oggi conosciamo può dirsi compiuta negli ultimi tre lustri dell’Ottocento, anni in cui diventa una vera e propria “moda”: due ruote di uguali dimensioni, trasmissione a catena, pneumatici, ruota libera. La bicicletta è una delle più significative innovazioni portate alla vita quotidiana dalla rivoluzione industriale. Si tratta di un oggetto individuale, normalmente di uso privato, però non domestico: lo si adopera quasi esclusivamente nello spazio pubblico. la sua introduzione nella vita sociale comportò una serie di cambiamenti nel modo di vivere urbano a cavallo tra Ottocento e Novecento. Le prime biciclette circolanti nelle città italiane sono d’importazione. Nel 1895 si stimava che nei tre anni precedenti si erano importati circa 20.000 velocipedi, 8.700 per il solo 1894. Cifra considerevole, se si calcolava in 30 mila il numero totale di biciclette circolanti in tutto il paese, e 6200 a Milano, 5000 a Torino, 4000 a Roma e 3000 a Firenze. In questi anni, spinta dalla moda ciclistica crescente, la produzione locale prende piede. A Milano, la produzione comincia quasi sempre da botteghe o piccole officine, come quella di Edoardo Bianchi.Le biciclette “Atala” sorgono nel 1907, le “Milano” sono un’emanazione della officina di Enrico Flaig, da anni grosso imprenditore del mondo ciclistico milanese, e che aveva il suo negozio a Porta Nuova. Invece le biciclette Prinetti&Stucchi, di via Tortona, provengono da uno stabilimento meccanico già esistente e che allarga la sua produzione al mondo velocipedistico. Nell’ultimo decennio del ‘800, in pieno boom ciclistico, molte officine di riparazione di biciclette tentano il salto di qualità e si presentano come fabbricanti con marchio proprio. Si tratta spesso di operai che vogliono mettersi in proprio, però le difficoltà finanziarie costringono loro a vendere biciclette a buon mercato abbassandone la qualità, con effetti negativi per l’insieme della produzione nazionale, nonché per la salute fisica di chi le inforcava. Le prime biciclette sono oggetti di lusso e come ogni prodotto di lusso che si rispetti si vende nelle vie principali della città. Alcuni negozi, oltre che dedicarsi alla vendita di biciclette al “consumatore finale”, vendevano anche le parti, anche queste importate, che poi venivano assemblate nelle officine meccaniche locali e poi offerte al pubblico a prezzi più convenienti. Nonostante la bicicletta fosse nata nella città, il suo spazio ha dovuto guadagnarselo, come ogni nuovo arrivato. Soprattutto ha dovuto liberarsi dalla cattiva fama che le proveniva dal biciclo, il velocipede con la ruota anteriore alta, che fungeva da motrice, e la ruota posteriore piccola. Questo modello era di difficile uso e comportava molti pericoli per chi lo inforcava e per chi si trovava sulla sua strada. Diverse autorità comunali avevano imposto divieti o severe regolamentazioni per la sua circolazione. La crescita del numero di velocipedi introdusse cambiamenti nel modo quotidiano di vivere la città e nella geografia urbana, modificando la percezione dello spazio e del tempo. Con la bicicletta si riducevano le distanze all’interno delle città e il raggiungimento del posto di lavoro o lo svolgimento dei propri affari diventava molto più spedito. Le biciclette divennero il principale mezzo di trasporto individuale, almeno fino alla seconda guerra mondiale, caratterizzando in buona misura la circolazione urbana. Dopo la citata legge del 1897 e fino alla seconda metà degli anni ’20, non ci furono cambiamenti rilevanti nella distribuzione dello spazio pubblico di circolazione. I ciclisti dovevano circolare sulla carreggiata e ne era vietata la circolazione sui marciapiedi. Con l’aumento della circolazione automobilistica degli anni venti del Novecento, la concorrenza per lo spazio stradale diventò più serrata e si verificò la tendenza di escludere la circolazione ciclistica dai centri storici. Tuttavia, nel primo decennio del Novecento la progettazione delle strade per le nuove aree urbane, poteva prevedere corsie ciclabili affianco di quelle per le altre tipologie di trasporto allora usate: carri e carrozze, tram, cavalli, automobili e pedoni: un tipo di soluzione scartata nei decenni seguenti a beneficio dell’automobile. Le biciclette, i velocipedi erano usati all’inizio in attività sportive che sconfinavano in passeggiate, gite e viaggi. Nel 1870 sono nati i primi club velocipedistici il cui scopo era organizzare gare, promuovere gite e difendere i diritti dei velocipedisti di fronte alle autorità amministrative, allestivano piste per la pratica e l’apprendimento e mettevano a disposizione velocipedi per i principianti presso le porte delle città, ori boari, parchi o piazzali. Allora forte interesse suscitò la gara tra il noto ciclista Buni e il famoso cow-boy Buffalo Bill, nella pista del Trotter milanese. Per le corse ciclistiche a volte si occupavano spazi nuovi. La prima pista in terra battuta con le curve rialzate venne costruita a Torino nel 1890, nella vecchia Piazza d’Armi. Altrove si adattavano ai bisogni delle biciclette i luoghi destinati alle corse ippiche. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si diffonde l’uso quotidiano della bicicletta. L’adoperano prima i medici e i professionisti, ma cominciano ad essere acquistate anche dalle amministrazioni comunali per lo svolgimento dei servizi dei propri addetti: vigili urbani, del fuoco, ufficiali daziali, sanitari, ecc. Nei primi anni del Novecento si moltiplicano i garzoni muniti di biciclette e di tricicli, i quali già da alcuni anni erano usati anche per la distribuzione dei giornali Compaiono i servizi di corrieri privati in bicicletta. Progressivamente anche gli operai, in particolare quegli qualificati, grazie all’abbassamento dei costi di produzione, alla diffusione dei pagamenti a rate e al mercato di seconda mano, possono acquistare il proprio velocipede. Le biciclette furono utili anche nella vita politica. Le staffette del partito Socialista ne fecero uso a Milano già nelle elezioni politiche del 1896, due anni prima che il generale Bava Beccaris ne vietasse la circolazione durante la sanguinosa repressione dei moti popolari. Nonostante ciò continuarono ad essere adoperate negli scioperi, come mezzo di propaganda, e nel 1913 i “ciclisti rossi” milanesi parteciparono al corteo del Primo Maggio. Il TCI fece un uso patriottico della bicicletta, compiendo gite ai luoghi risorgimentali e prendendo parte alle celebrazioni, come quelle realizzate a Bologna in ricordo del 50° anniversario dell’assedio di Bologna. Siccome si trattava di un bene costoso, la bicicletta diventò presto una preda per diversi furfanti. I primi bersagli furono i negozi di noleggio, ma con la maggiore diffusione dell’uso quotidiano, diventò rischioso lasciare la bicicletta senza nessuna forma di custodia. Così nacquero i primi depositi di biciclette custoditi a pagamento distribuiti nei luoghi chiave della città. Con la diffusione dell’uso della bicicletta iniziano gli incidenti provocati da ciclisti inesperti o imprudenti causando ostilità da parte della cittadinanza, sebbene la bicicletta si fosse dimostrata meno pericolosa di carri, carrozze e brougham. Il brougham o brum deriva dal nome del lord scozzese H. P. Brougham, 1778-1868, che lo mise di moda utilizzando una carrozza chiusa a quattro ruote, a due o a quattro posti, apparsa in Inghilterra verso il 1830, usata per lo più come vettura pubblica. Il termine fu applicato anche a un tipo di carrozzeria per automobili, a due sportelli. I ciclisti di allora dovevano prendere maggiori precauzioni quando si allontanavano dalla città o nei sobborghi per evitare aggressioni. Essere presi a sassate o inseguiti da cani inferociti, erano possibilità da prendere seriamente in considerazione prima di intraprendere una gita, al punto che molti utilizzavano una speciale rivoltella da adoperare contro i cani, la quale poi prese il noto nome di scacciacani. Negli anni del boom ciclistico di fine Ottocento, sono anche gli anni di una acuta crisi sociale ed economica e di malessere sociale diffuso, e il passaggio di ciclisti, appartenenti a ceti alti o medi urbani, attraverso le periferie o le campagne poteva causare reazioni più o meno violente contro coloro che volenti o nolenti ostentavano costosi beni materiali, la bicicletta e la disponibilità di tempo libero, un vero miraggio per i contadini e i lavoratori in genere. Con il nuovo secolo le biciclette cominciano a diffondersi anche nei paesi di campagna e saranno le città ad essere invase dai velocipedi dei contadini e operai specialmente nei giorni di mercato, non a caso Luigi Ganna, il muratore immigrato dalla provincia varesina, sarà vincitore nel 1909 del primo Giro d’Italia.

