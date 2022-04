La sua è una provocazione. Ma senza ombra di dubbio le sponde e il letto dei torrenti sono stracolme di rifiuti di ogni genere: dai tronchi ai rami spezzati a causa del vento e altra sporcizia. In certi casi anche rifiuti pericolosi.

Una riflessione interessante quella lanciata da Guido Dondi, strambinese che di professione è docente alle scuole medie di Quincinetto, ha la passione per le camminate in mezzo alla natura e per questo vorrebbe coinvolgere cittadini e associazioni per pulire gli alvei, magari approfittando di questo periodo di siccità. [...]



