La storia di una calza vuota

“A mezzanotte di tanti anni fa’, un bambino piangeva; una stella si posò sulla sua umile casa e dei saggi arrivarono con i loro doni. Nonostante i secoli non abbiamo dimenticato, e festeggiamo quella notte con le stelle sugli alberi, col suono delle campane e con i doni, soprattutto con i doni. Tu mi dai un libro e io ti do’ una cravatta …, zia Marta ha sempre desiderato uno spremiagrumi …, a zio Henry serve una pipa nuova; non ci dimentichiamo di nessuno, né adulti né bambini, tutte le calze sono piene. Ho detto tutte, tranne una; e … ci siamo dimenticati di appenderla: la calza del bimbo nato in una mangiatoia; è la sua nascita che festeggiamo, non dimentichiamocelo. Chiediamoci solo cosa desidererebbe di più, e poi non ci resta che fargliene dono; amore, dolcezza, calore umano e una grande comprensione universale: tutti regali meravigliosi per avere la pace in terra.” Tratto dal film: La moglie del vescovo Titolo originale: Bishop’s Wife USA 1947 – Commedia, b/n, 108 minuti. Regia di Henry Koster, con David Niven, Loretta Young, Cary Grant, Monty Wooley.

Film che consiglio la visione, Buon Natale

Favria, 16.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il Natale è quel momento in cui abbiamo nostalgia di casa, anche mentre siamo a casa. Felice giovedì

Commenti