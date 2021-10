Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La stobia e la stoppia.

In piemontese il barbel è la stoppa dal latino stuppa è il cascame fornito dalla pettinatura della canapa, una volta coltivata nel Canavese o anche del lino, della iuta, che si usa grezza come imbottitura e per assicurare la tenuta nei collegamenti di tubazioni idrauliche ed oggi l modo di dire essere di stoppa significa persona debole ed impacciata nei movimenti, il sentirsi le gambe di stoppa, sentirsele deboli. Una persona di stoppa, vuole dire di scarso valore, privo di nerbo come il cascame grezzo ma anche di mentalità o di idee molto arretrate, o nello stesso senso anche essere rudi, incivili o violenti. Anche vivere in condizioni di grande arretratezza tecnologica e cultura. La stoppia in piemontese si dice strobia, sono i residui di una coltura erbacea rimasti dopo il taglio o la mietitura. La parola in piemontese arriva dall’occitano estobla, cespuglio. L’origine del lemma deriva dal latino volgare stupula con varinate stipula o stipola. La stipula è il nome adottato da Linneo per indicare dei cespugli erbacei, meglio foglie o involucri intorno a cui gira uno stelo. Da questa parola nasce la parola frequente nell’uso notarile stipula, che deriva da stipulare, definire un accordo. Da notare che in piemontese una specie di allodola frequentatrice delle stoppie o cespugli d’erba viene detta strobion, specie di allodola. Per il mais la stoppia viene detta in piemontese baraval. Una cosa curiosa che il baraval è anche il panico, un cereale alto più di 1 m, con pannocchia compatta. Questo cereale rustico, resistente alla siccità, e ha un ciclo vegetativo assai breve, di coltura antichissima, ora estesamente coltivato in Cina, Giappone, India, poco in Europa, dove in passato era impiegato anche nella panificazione. Oggi la granella è usata come becchime per gli uccelli domestici e la pianta si coltiva anche per foraggio negli erbai. Una curiosità il Baraval era anche un cappello di paglia di moda verso la fine del XVII a Torino. Da allora questo tipo di cappello ha avuto un uso sempre più crescente, tanto che venivano chiamati cappelli di paglia tutti i tipi di cappelli, fatti non solo con gli steli delle graminacee più conosciute, ma anche quelli confezionati con materiale diverso.

Favria, 2.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nell campagna i pioppi in ottobre sono simili a fiaccole che illuminano la via per l’inverno. Felice sabato

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti