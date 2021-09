Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La stissa ca bat antla pera o ca la fura o ca la leva.

Da questo bel proverbio Canavesano che afferma come la goccia, nella sua umile semplicità a forza di cadere sulla dura pietra o la buca o la sposta ho tratto due parole piemontesi dal curioso significato. La stissa, significa in piemontese la goccia con le sue derivazioni stiss, stizzo o istante e stissè gocciolare, stissin un goccino, un tantino e poi stissinot, un pochino. Pensate che la parola stissa deriva dal latino volgare extitionem, tizzone nascosto. Il contesto semantico è di un tizzone nascosto da cui parte un lampo di luce, una piccola quantità che si manistesta in un attimo da cui quello della collera o dell’ictus, altro significato, ma per essere sempre positivi da un tizzone sotto la cenere si sviluppa un fuoco che illumina la dura notte, insomma la fura, la buca. La parola fura o meglio forè viene anche usata per indicare l’azione di pungere con oggetto a punta o perforare dove in piemontese rende meglio il significato di foro il lemma pertus. Concludo affermando di mantenere sempre nel nostro animo nonostante tutto questo tizzone di ottimismo che come una stissa, goccia dopo goccia buca con la dovuta prudenza la paura del coronavirus e sposta via la tenebrosa paura che non porta da nessuna parte.

Favria, 2.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Che bello settembre che ha sempre il retrogusto della fine e dell’inizio, che è sempre un concentrato di “è tempo di”, insomma un punto fermo della giornata in mezzo a tutto il resto. Felice giovedì.



