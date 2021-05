Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La stagione dei Bogre!

Nel pieno del Medioevo, un fantasma si aggira per l’Europa. Come un’ombra, penetra dappertutto e adopera tanti nomi: bogomilo, albigese, manicheo, tessitore, cataro, il nome della setta bogomili viene fatta risalire alla voce bulgara bogu-mil, caro a Dio, secondo altri storici il nome della setta venne dato dal soprannome del pope, religioso ortodosso che l’aveva fondata. In piemontese l parola bogre ha assunto il significato di ribaldo, furfante e sodomita. Il lemma piemontese deriva dal francese antico bolgre, eretico con cui si indicavano i bogomili, provenienti dalla Bulgaria. Era anticamente un tipo di epiteto ingiurioso usato in Canavese, ne ho trovato traccia in un fatto di sangue avvenuto nel settecento in un paese del Canavese tra giovani di comuni diversi, fatto che parlerò con altro racconto. Tornando alla parola bogre, oggi è solo più una parola solo sussurrata, nascosta come un tracciato carsico, raccolta nella medesima parola trasformatasi, nella tradizione occitanica, come prima detto in un insulto. Nel Medioevo le idee viaggiavano e questa eresia viaggiò infatti tanto, da est a ovest, dando vita, fino al XIII secolo, a una internazionale eretica, nemica della Chiesa di Roma, composta da sedici comunità o, meglio, come le chiamavano gli stessi adepti, Chiese, perché dotate di vescovi e di organizzazione, che definivano un contropotere rispetto alla Chiesa cristiana tradizionale. Nell’Italia centrosettentrionale le comunità erano numerose. Presenti a Desenzano, Brescia, Concorezzo, Monza e Brianza, Vicenza, Firenze, Spoleto, Perugia. In Oriente, ce n’erano in Bulgaria, in Romania, nell’attuale Bosnia e perfino a Costantinopoli. Ma fu soprattutto nel Sud della Francia che il movimento crebbe: nelle cittadine di Béziers, Montségur, Alby, Montaillou, Carcassonne, nel momento di esplosione della grande cultura occitanica. L’eresia sbocciò ovunque arrivasse e creò sconcerto. Soprattutto, colpiva per il suo rifiuto del potere costituito, per la sua integrità evangelica. E fece proseliti sia nelle élite che nel proletariato urbano e perfino tra gli stessi uomini di Chiesa, chierici, monaci, prelati. Un movimento capace di fare breccia, grazie all’esempio e alla trasparenza degli atteggiamenti, nonostante un’incessante propaganda avversa da un capo all’altro d’Europa. Una comunità che professava un cristianesimo che non poteva coincidere in niente con quello di Roma. A partire dall’idea fondante del credo eretico, un universo diviso in due, manicheo, impastato di influenze persiane, sospinte in Europa chissà come e da chissà chi. Forse quel credo venne portato dalle truppe gote che giunsero dal centro dell’Asia in Bulgaria, molti secoli prima, oppure arrivò sulle ali di un Mediterraneo aperto che, intorno all’anno Mille, aveva ancora come centro di diffusione di nuove idee la città posta tra due continenti, Costantinopoli. Nell’idea catara, insomma, Bene e Male si fronteggiano. Con la lotta interminabile tra un Dio puro spirito e un demiurgo con il volto di Satana, che strattona angeli e uomini verso un mondo composto di pura materia. I catari si ritenevano i puri per eccellenza, dallo stile di vita integerrimo. Che esprimono rituali assunti in parte dal cristianesimo, però modificati nella sostanza, e pertanto non più fedeli al messaggio cristiano, tra cui l’esaltazione della preghiera del Padre nostro o la condivisione del pane. Senza contarne altri, misteriosi e iniziatici, come il Consolamentum, che prevedeva l’imposizione delle mani e l’ostensione del libro per eccellenza della comunità catara, il Vangelo di San Giovanni. I catari vennero annientati con roghi, uno dei quali avvenuto all’interno dell’arena di Verona il 13 febbraio 1278 e delle abiure estorte con violenza. L’episodio centrale è la Crociata contro gli albigesi, i catari di Provenza, cominciata nel 1209. Un’operazione di spietata estirpazione dell’eresia, condotta senza limiti né morale, come nel corso del massacro di Béziers, il 22 luglio 1209, quando l’abate Amaury avrebbe pronunciato, di fronte al massacro indistinto di cattolici e catari, la frase: “Dio riconoscerà i suoi”. Con il soffocamento di ogni anelito di libertà religiosa proseguito per decenni, fino all’eccidio della fortezza di Montségur, la rocca imprendibile, estrema ridotta catara, dove si produsse un assedio interminabile dall’estate del 1243 fino al marzo del 1244. Quando terminò, ai sopravvissuti fu rivolta l’estrema proposta dell’abiura o il rogo. Furono 222 quelli che scelsero di farsi bruciare vivi. Purtroppo la storia umana è intessuta anche dal filo della violenza, un’ininterrotta catena di intolleranza alla base della civiltà europea, dal Medioevo a oggi. Ma personalmente nutro speranza per l’avvenire, il 16 ottobre 2016 il vescovo di Pamiers, Jean-Marc Eychenne, della chiesa Cattolica con un grande atto ha chiesto perdono nel luogo simbolo, il castello di Montségur. Otto secoli dopo, il solo segno di riconciliazione nello straziante ricordo.

Favria, 22.05.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana è facile governare una barca quando il mare è sereno. È nella tempesta che dobbiamo dimostrare di sapere manovrare il timone e mantenere la rotta. Felice sabato.

Commenti