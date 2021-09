Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La somiglianza.

Eccolo che arriva leggero come una piuma, meglio magro come un chiodo ma preciso come un orologio. Il suo agire è misterioso come la notte e nero come le tenebre, si muove veloce come il vento ed insidioso come una serpe, tagliente come una lama con un agire noioso come una mosca. Certo sembra forte come un toro ma sicuramente sarà fragile come il cristallo, ma adesso è impetuoso come il vento ma sembra con il suo agire monotono come il ticchettio di un orologio. Ed io li pallido come la luna, stanco come un mulo, solo come un cane lo intuisco freddo come il marmo. Di chi parlo… della similitudine, con le parole di somiglianza, un pretesto per scrivere queste poche righe per ricordare questa bella figura retorica che consiste nel paragonare due identità, in una delle quali si trovano determinate proprietà somiglianti e paragonabili a quelle dell’altra. Mi congedo augurando a tutti voi una giornata colorata come l’arcobaleno e splendente come il sole. Felice giornata.

Favria, 21.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Molte volte i pensieri che vengono in un secondo momento di solito sono di solito i più saggi. Felice martedì

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

