La solidarietà di Rifondazione Comunista Ivrea allo ZAC!

“Esprimo la nostra piena solidarietà alla cooperativa ZAC per la precarietà in cui da mesi è costretta dall’amministrazione comunale eporediese che dimostra di non saper riconoscere il valore sociale, civico e culturale di una delle più preziose esperienze nate negli ultimi anni nella nostra città”, così Cadigia Perini, segretaria [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti