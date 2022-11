La sincerità dell’autunno.

L’autunno è la stagione più sincera, un caro amico giardiniere mi fa osservare come soltanto in autunno si percepisce il vero colore degli alberi. E’ vero, in primavera l’abbondanza di clorofilla dona loro una verde livrea, a inizio novembre, si rivelano rivestiti dei loro colori specifici. Che bello ammirare queste tonalità, la placida lentezza con cui le foglie abbandonano i rami, un’attività definita con un termine coniato negli Usa, “Lead peeping”, l’andare per boschi per ammirarne l’autunno. Che bello ammirare gli alberi aggrappati al suolo, abbeverati solo di aria e acqua, che salgono verso il cielo come una fiamma una fiamma verde, prima di finire un giorno, fiamma rossa, nei camini, negli incendi delle foreste e nelle legnaie. Già come bello e sincero l’autunno!

Favria, 2.11.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Novembre trasforma i colori in silenzio. Felice mercoledì.

