La Sicilia luogo dei miti

Oltre Atene e il Partenone, la Sicilia fu il luogo dei miti. E lo è ancora, la Grecia non è solo il Partenone, o Atene. Terra arida e inospitale, la Grecia ha sempre costretto i suoi figli a viaggiare, disperdendoli in tutto il Mediterraneo, sviluppando colonie fiorenti, e città meravigliose. Soprattutto in Italia meridionale, la Magna Grecia: Taranto, Reggio, Crotone, e ancora di più in Sicilia. I primi a saperlo erano proprio gli Ateniesi, quando nella città si era diffuso il “mal di Sicilia”, come scriveva lo storico Tucidide, quando nel 415 a.C., il desiderio per quella terra lontana, si era diffuso come un morbo tra le strade di Atene. Sognavano quelle lande misteriose, s’immaginavano come i padroni del mondo, una volta che anche la Sicilia fosse stata loro. La spedizione che organizzarono contro Siracusa si risolse in una catastrofe. I soldati superstiti furono rinchiusi e fatti morire di fame nelle latomie, grotte ancora oggi visibili nel parco archeologico della città, non lontano dall’isola di Ortigia. In Sicialia, in estate si allestono le tragedie e commedie, di Eschilo, Sofocle, o Euripide. La Sicilia lontana e misteriosa faceva parte a pieno titolo del mondo greco. Era lungo le sue coste che Ulisse aveva dovuto superare le sue prove più difficili: Scilla e Cariddi, che inghiottono ogni nave; le mandrie del dio Sole che non andavano toccate e che i suoi marinai mangiarono, e pagarono tutti con la morte; o ancora Polifemo. Il viaggio di Ulisse in Sicilia entra in un mondo di giganti, ninfe e divinità mostruose.

Ed è sempre in Sicilia che è ambientato il mito forse più bello. Il viaggiatore che avesse la pazienza di lasciare le coste assolate, inerpicandosi per le alture che incombono da lontano, si sarebbe imbattuto in un lago inquietante, dalle acque calme e scure, senza fiumi in entrata o uscita. E’ il lago di Pergusa, dove si aggirava Persefone, quando Ade, il signore degli Inferi, l’aveva rapita. Demetra, la madre, era quasi impazzita cercandola. Non pensava ad altro, e i campi avevano smesso di offrire le loro messi. Era dovuto intervenire Zeus in persona, per renderla alla madre, e rimettere tutto a posto. Solo per metà dell’anno, però, perché Persefone, assaggiando un chicco di melograno, si era legata per sempre al regno degli Inferi. È il ciclo della vita e della morte che sempre si ripete, e non è cosa di poco conto lo spettacolo raro delle onde del lago che s’increspano. Più a nord ancora, risalendo verso la costa settentrionale, e poi in mare verso le isole del sole, le Eolie appunto, era il regno del fuoco. Perché la Sicilia è terra di contrasti, tutta l’Italia lo è, come avrebbe spiegato Platone nel mito che chiude il Fedone. Sembra un prodotto della sua fervida fantasia la descrizione di corsi d’acqua e laghi che scorrono accanto a fiumi di fuoco e di lava rovente. È una descrizione accurata della Sicilia e dell’Italia meridionale, Vulcano, e l’Etna, la terra dei fuochi. Del resto, non aveva imparato a sue spese anche Proserpina che sotto quelle lande così belle si celava il regno degli Inferi? E Platone sapeva di quello che parlava, visto che in quell’isola, a Siracusa, era stato ben tre volte, su invito del sovrano Dionisio. Ci era andato nella speranza di fondare la sua città perfetta. Un’idea ridicola, con una conclusione prevedibile. I rapporti si erano presto deteriorati mentre il sovrano cercava di spiegare a Platone il suo pensiero. Nel corso di una delle interminabili cene che scandivano le notti a corte, seccato da alcuni commenti del filosofo sulla giustizia, il sovrano lo aveva apostrofato, dicendo che le sue parole sapevano di rimbambimento senile.”E le tue invece sanno di tirannide”, il filosofo aveva prontamente risposto. Era stato venduto come schiavo, e si salvò solo perché sulla piazza del mercato lo aveva poi riconosciuto un amico, riscattandolo e rispedendolo ad Atene. Una sorte diversa da quella di Eracle, che non lontano da lì aveva compiuto una delle sue imprese mirabolanti, rubando la mandria di Gerione. Una mandria composta di buoi dal pelo rosso, perché è tutto rosso in Sicilia, l’isola dove tramonta il sole. E ancora: Taormina, Selinunte, la Grecia che si confonde con Cartagine nella zona più occidentale… non mi resta che andare e iniziare a cercare. I secoli passano, ma i Greci sono ancora lì

Favria a 6.09.2022 Giorgio Cortese

