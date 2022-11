La risposta della ministra Roccella a chi le chiedeva una parola di verità sulla questione dell’aborto, è una sfida inaspettata alle donne che, come lei, hanno praticato il femminismo e quelle che – magari per età o per mancanza di pratica – ne hanno solo goduto le conquiste. Bene. Il fulcro del discorso della ministra Roccella è in quella frase: «Parlavamo di diritto? Sì, lo facevamo. In realtà erano i radicali a farlo, a differenza delle femministe storiche, e spesso erano accusati di tradire lo slogan femminista («nessuna legge sul nostro corpo») chiedendo, appunto una legge». Ecco.

Il conflitto (non so se tra le militanti del Partito Radicale e le femministe) nei partiti (nei quali esistevano ancora le Commissioni femminili con il compito di affrontare la cosiddetta «questione femminile») e tra questi e le donne dei Collettivi, verteva essenzialmente sul principio della «autodeterminazione» delle donne, un conflitto che si estese – pervadendo anche il dibattito politico – sull’opportunità di legiferare in merito alla procedibilità d’ufficio per la violenza sessuale.

Il punto era – ed è – cruciale sotto ogni cielo: «il corpo è mio e lo gestisco io», tanto conflittuale (pensiamo alla lotta contro l’obbligo di portare il velo delle donne iraniane e i capelli tagliati in segno di solidarietà), quanto messo in discussione.

Per questo la sfida culturale e politica della ministra Roccella va accettata mettendo in campo nuovamente «il clima gioioso» e – aggiungerei – irriverente «delle manifestazioni», andando oltre il femminismo della sola solidarietà alla vittime. Riflettendo in autonomia sul rapporto non risolto con la questione del potere, il tema – spinosissimo – del sostegno reciproco (della sorellanza come si diceva allora), ragionando sull’agio e il disagio, sulle opportunità e sulle quote (mai ben viste da molte donne dei Movimenti), sulla pratica del separatismo, eccetera.

Insomma un femminismo irriverente, provocatorio, gioioso, meditativo e radicale – senza inutili quanto dannose banalizzazioni delle ragioni delle altre – che, se del caso, sfidi il Governo sulla piena potestà delle donne sul loro corpo, sia che vogliano essere madri o non esserlo.

Davanti a noi le nuove frontiere della procreazione, a cominciare da quello che è stato definito il «liberismo procreativo», la pratica della «gestazione per altri» (peggio detto «l’utero in affitto») vietata in Italia ma consentita in alcuni Paesi a Est a cominciare dall’Ucraina. La guerra in corso ha rivelato l’estensione e la dimensione di classe di questa transazione, con le gestanti trasferite dalle società di intermediazione in luoghi sicuri per proteggere l’oggetto della compravendita. La Comunità Europea ha condannato «la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani», mentre, in Italia, i Radicali propongono la «maternità solidale», vale a dire la gestazione per altri senza alcun compenso, un’ipotesi fortemente criticata da un folto gruppo di donne dei Movimenti e sulla quale anche la ministra Roccella è tenuta ad esprimersi.

