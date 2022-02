La legge quadro 394 del 1991 sulle aree protette stabilisce che anche la sede del Parco Nazionale del Gran Paradiso deve essere collocata in uno dei Comuni dell’area protetta. Una norma che continua ad essere disattesa anche se invocata dagli amministratori locali. Anni fa si era ipotizzato di trasferire la sede principale a Locana, in valle Orco, e in Valsavarenche. Poi la mancanza di locali idonei e le perplessità sul trasferimento del personale da Torino avevano fatto congelare il progetto. In tutti questi anni non è stata trovata, né sul [...]





