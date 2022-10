Nel corso dell’incontro sul potenziamento dell’ospedale di Cuorgnè, il governatore regionale Alberto Cirio ha fatto il punto della situazione sul nuovo ospedale del Canavese.

“Entro la fine dell’anno individueremo la location per la nuova struttura – ha assicurato – al momento, lo studio dell’Ires Piemonte ha promosso, in base all’idoneità, due aree: quella dell’ex Montefibre a Ivrea e l’area ex Ribes a Pavone. Su quest’ultima ha evidenziato qualche potenziale criticità di carattere idrogeologico per cui, per non fare errori, abbiamo chiesto un supplemento d’indagine al dipartimento difesa del suolo della Regione il cui esito arriverà a fine novembre“.

Una volta terminato lo studio, per capire quali eventuali costi aggiuntivi richiederebbe la costruzione del nuovo ospedale nell’area Ribes, si potrà procedere con la scelta della location. “Con un prestito ponte attraverso Finpiemonte – ha poi aggiunto l’assessore alla sanità, Luigi Icardi – faremo partire subito le gare d’appalto per la progettazione, in modo da dare avvio a un percorso irreversibile per la costruzione del nuovo ospedale del Canavese“.