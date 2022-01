Gli effetti negativi della discontinuità didattica si fanno sentire sui nostri ragazzi, condizionati da mesi di sospensioni più o meno pesanti. Falla bene finchè vuoi, la didattica a distanza non è paragonabile a quella in presenza, che non è soltanto nozione, ma educazione alla socialità, esperienza, collaborazione, amicizia. È vita, insomma. Sarebbe un errore grave non riaprire le scuole. A Settimo abbiamo quasi diecimila studenti sospesi tra futuro e timori ai quali già rischiano di mancare gli allenamenti sportivi, il catechismo, il gioco e tutte quelle forme di aggregazione che fanno la gioventù, la [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.