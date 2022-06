La scuola dell’infanzia Gianni Rodari perde una sezione: a settembre passerà da tre a due. Una a Strambino; la seconda in frazione Crotte.

E tra i genitori è scattata la raccolta firme con oltre 90 adesioni (73 firme per Strambino e 25 per Crotte) presentata all’Ufficio Scolastico Regionale, che per ora tiene conto delle iscrizioni effettuate entro fine gennaio che erano 47. Oggi, però, sono già 57 e molti rischiano di non potersi iscrivere a causa del numero, per ora esiguo, di insegnanti.