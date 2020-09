La scoperta di Brick, detto scavaterra.

Un giorno Brick detto da tutti scavaterra, perchè sempre preso nello scavare infaticabilmente la terra, usci dalla galleria per prendersi un pochino di riposo. La giornata volgeva al termine e nel crepuscolo pensava che avrebbe potuto compiere azioni più eccelse, scalare la gerarchia sociale e arrivare a governare lui con i suoi simili. Brick, era un lombrico, un infaticabile lavoratore che, perforando la terra in tutte le direzioni, ne aumentava l’areazione favorendo la respirazione delle radici. Pensate che poi allo stesso tempo portava in superficie i materiali profondi e trascinava con sé foglie morte sostanze in decomposizione, arricchendo così il terreno di sostanze fertilizzanti. Parlando con i suoi simili, in quella pausa verso sera, di quelle che potevano fare di bello se potevano governare il mondo, loro vermi di terra, non poterono fare a meno di udire, i lombrichi non hanno occhi ma sentono con tutto il corpo, cosa dicevano due umani che si erano incontrati sul bordo della strada dietro a dei rigogliosi cespugli di sorghetto. I due umani convinti di essere al riparo da occhi indiscreti parlavano di rifiuti che avevano accumulato nel effettuare in casa di persone che nel pagamento, senza fattura, avevano anche pagato il costo per lo smaltimento. Il primo disse che non conveniva pagare per smaltire i rifiuti nella discarica autorizzata, ma conosceva li vicino una strada di campagna poco frequentata dove potevano lasciarli li e poi anche se avevano eternit ed altro non era un problema intanto nessuno li avrebbe scoperti. L’altro si vantavano di acquistare e vendere prodotti in nero e che le poche fatture che emetteva erano false. Brick rimase perplesso dai discorsi dei due umani che ritenevano esseri evoluto e non lombrichi come loro e allora penso di abbandonare ogni velleità di scalata sociale per governare se poi doveva avere a che fare con esseri tanto abbietti, dei veri vermi! E loro i lombrichi potevano continuare con umiltà il lavoro utile lavoro a causa della loro vicinanza alla Terra e della loro vulnerabilità, lasciando ai bipedi umani che si ritenevano i padroni nel continuare rovinare scelleratamente il mondo, inquinando per guadagno ma senza una vera spina dorsale morale.

Favria, 2.09.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana un obiettivo senza un piano è soltanto un desiderio.

Commenti