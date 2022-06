La sciamata davanti al monumento alpino.

In un caldo sabato pomeriggio di fine maggio, una sciamata di api si è appoggiata ad un paracarro posto vicino al monumento degli Alpini di Favria. In su un ramo del parco e poi sono volate sopra questo slanciato paracarro ai bordi della piazza della Repubblica. La sciamatura delle api è per gli apicoltori uno dei fenomeni più interessanti e curiosi che avvengono in apicoltura. Esso solitamente ha inizio con uno spettacolo veramente curioso: migliaia di api escono dalla porticina dell’alveare a macchia d’olio, ribaltandosi e cadendo a terra nella frenesia di uscire, come se una forza simile all’aria compressa le spingesse dall’interno verso l’esterno. La prosecuzione avviene poi con una nuvola roteante di api che lentamente si concentra su un ramo d’albero o su un’altra sporgenza solitamente ombreggiata, fino a raggiungere una calma che in realtà è solo apparente. Ebbene, questo fenomeno ha come fine quello della propagazione della specie. A volte le api proseguono il loro vagare fino a quando non trovano una posizione per loro confacente. Le api in questione si sono posate prima su di un ramo e poi sul paracarro davanti al monumento degli Alpini sulla piazza della Repubblica. Questo episodio mi ha suggerito la riflessione che la comunicazione, cooperazione e rispetto sono le tre parole chiave della società delle api che potremmo fare nostre per vivere meglio tutti insieme. Un motivo in più per contribuire alla salvaguardia di questo insetto così importante per l’ecosistema, scriveva al riguardo la poetessa americana Emily Dickinson: “Per fare un prato ci vuole del trifoglio e un’ape/del trifoglio e un’ape e i sogni a occhi aperti/ e se saranno poche le api basteranno i sogni”. Le api depositano il miele nella parte superiore e posteriore dei favi: Gli apicoltori attribuiscono questo atteggiamento istintivo alla preoccupazione della specie di tenere il miele e anche il polline, lontani dall’entrata e perciò più sicuri da eventuali tentativi delle saccheggiatrici. Le api del glomere si dispongono in modo che la grande massa è sistemata sulle celle vuote, spostata verso la parete anteriore, più calda, e solo una parte è a contatto del miele. Queste lo passano poi alle sorelle sottostanti, che a loro volta lo passano ad altre più lontane. La loro disposizione è simile a quella delle tegole di un tetto, di mutio aiuto. Nell’alveare il singolo insetto conta soltanto se unito al resto della famiglia delle api. E si le api sono importanti per tutto l’ecosistema e anche per noi esseri umani, le api sono impollinatori, indispensabili alleati che non possiamo farne a meno, come per i valori alpini, senza questa ricchezza non c’è vero progresso.

Favria, Giorgio Cortese 8.06.2022

Buona giornata. Dicono che i cani ignorano la loro immagine riflessa negli specchi perché non possono annusarla. I cani, a differenza di noi umani, non vengono ingannati da quello che vedono. Felice mercoledì.

