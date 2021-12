La scelta di Choice

Il puledro Choice, nome che vuole dire scelta, se ne stava sempre chiuso nella protetta stalla o al massimo nel cortile della fattoria dove si sentiva difeso e sicuro. Un giorno sua madre la cavalla Athena gli disse che ormai era cresciuto e che doveva anche lui sbrigare le faccende quotidiane e per questo doveva portare un sacco di avena per farlo macinare al mulino che si trovava oltre al bosco. Choice non si fece ripete due volte l’invito di sua madre Athena e, usci contento dalla fattoria, trotterellando felice di rendersi utile. Al limitare del bosco trovò un corso d’acqua ingrossato dalle recenti piogge e di questo sua madre non gli aveva detto nulla! Allora Choice si fermò incerto su cosa fare. Li vicino brucava l’erba nel vicino prato un grosso bue di nome Immanis. Choice si rivolse a lui per chiedere se riteneva che poteva passare il fiume senza difficoltà! Il grosso bue di nome Immanis, muggì bonario e gli disse che certamente poteva passare senza paura, perchè l’acqua era bassa e a lui arrivava appena sotto al ginocchio. Choice stava per attraversare quando dall’altra riva si sentì chiamare dallo scoiattolo Pulce che con affanno gli urlava, tra uno squittio e l’altro di non attraversare il fiume perchè l’acqua era profondissima e che sicuramente sarebbe annegato. Choice rimase sbigottito e nel dubbio ritornò alla fattoria raccontando il tutto a mamma Athena. La cavalla nitrì profondamente, fece un bel respiro e disse al puledro che nella vita è importante pensare con la propria testa. Poi aggiunse che nella vita non basta ascoltare le opinioni degli altri ma poi si deve agire con la propria testa facendogli notare che per l’enorme Bue chiamato Immanis, vuole dire enorme e lo scoiattolo Pulce, piccolissimo, avendo delle dimensioni diverse, percepivano il corso del fiume differentemente. Choice tornato vicino al corso d’acqua si rese conto che per lui il livello non era basso come affermato dal bue ma neppure proibitivo come affermava lo scoiattolo. Fu cosi che da quel giorno dopo avere fatto esperienza diretta, si rese conto che la difficoltà della vita era quella di pensare in modo critico, per formulare un giudizio solo dopo avere analizzato, valutato e raccolto i diversi punti di vista. Questo racconto insegna che bisogna sempre riflettere sui fatti reali, osservando, ragionando e sperimentando per trasformare in meglio ogni momento della quotidiana esistenza.

Favria, 14.12.2021 Giorgio Cortese

