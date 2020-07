La saga di Hervor

La Saga di Hervor o in norreno Hervarar saga o Heioreks del XIII che mette insieme materiale proveniente da altre saghe più antiche. È una saga di grande valore per diverse ragioni oltre che per le sue qualità letterarie. Contiene racconti della guerra tra Goti e Unni del IV secolo e l’ultima parte può essere usata come fonte per conoscere la storia della Svezia medievale. Questa saga è stata notevole fonte d’ispirazione per Tolkien per la scrittura delle sue leggende sulla Terra di Mezzo. La saga parla della spada Tyrging e di come fu forgiata per re Sigrlami o Svafrlamidai nani Dvalinn e Durinn, e da questi maledetta. Tempo dopo il re la donò a Atngrim da Bolmso che la diede a suo figlio Angantyr. Poi Angantyr. morì durante un combattimento su Samso contro l’eroe svedese Hialmar, il cui amico Orvar-Oddr seppellì la spada maledetta in un tumulo insieme ad Angantyr. Dal tumulo essa fu recuperata dalla figlia di Angantyr, la Skjaldmoer Hervor, che chiamò a giudizio suo padre Heidrek, morto per reclamare la sua eredità. La saga poi continua con le vicissitudini sue e di suo figlio Heidrek, re di Reidgotaland.. Tra i figli di quest’ultimo, Angantyr, Heidreksson e Hlod, ci fu una grande battaglia per l’eredità del padre e Hlöd fu aiutato dagli Unni, tuttavia egli fu sconfitto e ucciso. Verso la fine, la saga riporta che Angantyr ebbe un figlio, Heidhrekr Ulfhamr, che fu re di Reidgotaland per molto tempo. Heidhrekr fu il padre di Hildr, madre di Halfdan il Valoroso, padre di Ivar Vidfamme. Dopo Ivar Vidfamne, segue una lista di re semi leggendari svedesi che giunge fino a Filippo Halstensson, ma essa fu probabilmente composta separatamente dal resto della saga ed integrata in redazioni successive.

Favria, 29.07.2020 Giorgio Cortese

