La rudis

La rudis era una semplice spada di legno che veniva assegnata ai gladiatori a fine carriera. E aveva un grande valore simbolico. La rudis era una semplice verga o una spada di legno che veniva assegnata ai gladiatori a fine carriera. Possibile che, dopo tanti anni di fatiche e sacrifici, i combattenti sopravvissuti alle lotte cruenti negli anfiteatri ricevessero un oggetto tanto umile? In realtà, a dispetto del suo scarso pregio economico, la rudis aveva un incommensurabile valore simbolico, perché la sua assegnazione liberava il gladiatore dall’obbligo di esibirsi nelle arene. Essa, inoltre, veniva utilizzata dalle giovani reclute per impratichirsi nella lotta all’interno delle caserme, andando così a simboleggiare l’arte stessa della gladiatura.

Se ricordate il film il Gladiatore di Ridley Scott, il personaggio di Proximo, ex combattente divenuto lanista, i lanisti erano istruttori o proprietari di una scuola per gladiatori, a cui l’imperatore Marco Aurelio aveva dato la libertà insignendolo, appunto, della rudis.

Alcuni autori ipotizzano che il rudis potesse essere anche il bastone maneggiato dagli arbitri nell’arena. Peraltro, i gladiatori non erano gli unici a maneggiare armi inoffensive durante l’addestramento: nel trattato militare L’arte della guerra, lo scrittore Publio Flavio Vegezio (IV secolo d.C.) scrive che la formazione dei legionari avveniva utilizzando uno scudo di vimini simile a un canestro, cratis, e una robusta spada di legno molto simile a una rudis, chiamata clava.

Tanto i soldati quanto i gladiatori, raccontano i contemporanei scrittori romani, imparavano a maneggiare queste finte armi contro un palo conficcato nel terreno e combattevano come se avessero di fronte un avversario in carne e ossa. Vegezio racconta che si confidava molto nell’efficacia di questo tipo di esercitazione, ecco infatti cosa scrive a tal proposito: “Né l’arena né il campo di battaglia hanno mai accettato qualcuno come invincibile nelle armi, se non colui che si era allenato con diligente esercizio al palo.

Favria, 18.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il fatto è che non è difficile fare amicizia, ma la difficoltà è mantenerla quando si cresce davanti alle sfide che ci mette la vita. Felice venerdì.

