E’ la rivolta dei medici di famiglia. In otto (su un totale di 14), nei giorni scorsi, attraverso l’avvocato Silvia Rossetto, hanno scritto al direttore generale dell’Asl To4 Stefano Scarpetta. Perché non ce la fanno più a leggere le fake news che girano sul loro conto e offendono la categoria. Perchè dal febbraio del 2020 sono stati travolti da un evento senza precedenti e sono stati coinvolti in una guerra contro un nemico invisibile che ha cambiato il mondo.