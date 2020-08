La rivendicazione del fascismo sul Risorgimento.

Il Risorgimento con buona pace di certi revisionisti della domenica non è stato soltanto la lotta per l’indipendenza allo straniero, del resto dominava una parte limitata del Patrio Stivale. Il Risorgimento è stato anche l’impegno per superare l’assolutismo per instaurare un sistema di rappresentanza parlamentare, per affermare le libertà individuali e collettive, ed emancipare le minoranze oppresse, a cominciare dagli ebrei. Certo il Risorgimento è stato un percorso accidentato e conflittuale perchè i patrioti, l’elite della borghesia era divisa tra moderati e democratici, tra chi voleva i Savoia e chi instaurare una repubblica e per questo non andavano d’accordo. Ma aveva tutti l’indirizzo di fondo enunciato prima rispetto al quale la dittatura fascista invertì la rotta. Di questa frattura sociale creata dal fascismo con il Risorgimento ne paghiamo ancora adesso le conseguenze e quando parli di Patria pensano che sei di destra ed invece il concetto di Patria non è nè di destra nè di sinistra perché lo Stato siamo noi.

Favria, 22.08.2020 Giorgio Cortese

Il concetto oggi non è più la presenza in rete, ma la nostra connessione, siamo presenti ma non connessi con un dialogo con i nostri simili e allora siamo soli nella rete.

