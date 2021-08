Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La renagloda o ranaglode, la regina delle susine

Il frutto è rotondo, di una grossezza mezzana, La buccia è sottile, verdastra, e sfumata da una velatura di rosso dal lato del Sole. La polpa è fina, delicata, e piena di un sugo abbondante e saporitissimo. Il nome è in onore della regina Claudia, 1499-1524, moglie di Francesco I di Francia, alla quale fu dedicata come era di moda nel Seicento dall’es0plorato Pierre Belon che gli dedica questo susisino come simbolo di prosperità nel suo regno. Ma chi era la regina Claudia? Claudia di Francia nata a Romorantin 1499, figlia di di Luigi XII di Francia e di Anna di Bretagna. Claudia venne così chiamata in onore di San Claudio, il Santo che la madre aveva invocato durante un pellegrinaggio per riuscire a dare alla luce un figlio che sopravvivesse fino all’età adulta. Da giovane viene promessa sposa dapprima all’arciduca Carlo d’Austria, il futuro Carlo V, e poi sposò nel 1514, per richiesta degli Stati Generali riuniti a Tolosa, il cugino duca d’Angouleme, il futuro Francesco I, confermandone così la successione a Luigi XII. Viene ricordata come la bonne reine e di lei non si sa quasi nulla. Claudia diviene una pedina in un complicato gioco dinastico, era bassa di statura e affetta dalla scoliosi, che la rendeva gobba. A corte era eclissata dalla suocera, Luisa di Savoia e dalla cognata, la letterata Margherita, regina consorte di Navarra. Quando Francesco divenne re ne l 1515 le tre dame di compagnia di Claudia erano le sorelle inglesi Maria e Anna Bolena e Diana di Poiters. Maria Bolena divenne l’amante del re prima di tornare in patria nel 1519, mentre Anna fungeva da traduttrice ufficiale della regina ogniqualvolta fossero presenti dei visitatori inglesi e poi nel 1521 tornò in Inghilterra dove oltre dieci anni dopo sarebbe divenuta regina come seconda moglie di Enrico VII. Diana di Poitiers fu la principale ispiratrice della Scuola di Fontainebleu del rinascimento francese e sarebbe divenuta l’amante per la vita del figlio e successore di Francesco, Enrico II. Claudia trascorse la sua vita in un ciclo continuo di gravidanze; suo marito aveva numerose amanti, ma solitamente era relativamente discreto. Poco interessata alla politica, Claudia lasciò al marito anche il governo della Bretagna, dedicandosi alla cura dei figli e alle pratiche religiose, sotto l’influenza, secondo alcune fonti, di colui che era stato il confessore di Luisa di Savoia, madre del re Francesco I, il francescano Cristoforo Numai di Forlì. Claudia morì nel 1524, all’età di soli ventiquattro anni. Il marito e la suocera non parteciparono neppure al suo funerale. Il marito di Claudia si risposò anni dopo la morte della prima moglie, con Eleonora d’Asburgo, sorella dell’imperatore Carlo V e l’atmosfera a corte si fece sempre più dissoluta e alcune voci volevano che la morte del re nel 1547 fosse dovuta alla sifilide. In Francia Claudia oltre a dare sette figli a re Francesco I legò il suo nome a una varietà di susine: “prugna Regina Claudia”. Da ricordare che Claudia di Francia fu anche di la nonna materna di Carlo Emanuele I di Savoia ed in dialetto si chiamano renagloda e ranagloda dal francese reine Claude e con questo la regina con il nome dato al susino è passata alla storia.

Favria, 6.08.2021Giorgio Cortese

