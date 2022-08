Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che gestisce la Reggia di Venaria è tra i 39 soggetti selezionati del Pac 2021 – Piano per l’Arte Contemporanea, per le proposte progettuali finalizzate all’acquisizione, produzione e valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano, promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, con un budget complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Grazie all’aggiudicazione del bando il Consorzio potrà acquisire l’opera Assembly dell’artista Marinella Senatore (Cava de’ Tirreni, 1977), realizzata nel 2021 nel solco della sua produzione site-specific, che trae ispirazione dalle tradizionali luminarie utilizzate nelle città del sud Italia in occasione delle feste locali, con l’intento di individuare spazi di aggregazione e incontro grazie al potere simbolico della luce. L’opera rimanda inoltre ai rosoni e ai portali dell’architettura barocca, con citazioni sul senso identitario del singolo e della collettività.

Il referente scientifico del progetto è Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria: nel contesto delle iniziative legate all’arte contemporanea sul territorio piemontese, l’opera Assembly introdurrà i visitatori della Reggia alla mostra temporanea “Marinella Senatore. Let it shine”, in programma a novembre, mese dell’Arte Contemporanea, in voluta concomitanza con Artissima. L’opera sarà inoltre protagonista di ulteriori iniziative temporanee di valorizzazione che coinvolgeranno la Città di Venaria Reale – nell’ambito dell’evento partecipativo Immaginaria – e le altre Residenze Sabaude. La Reggia di Venaria fa sapere inoltre che intende partecipare anche in futuro ai bandi Pac, con l’intenzione di arricchire ulteriormente il proprio patrimonio artistico contemporaneo, anche a favore delle altre Residenze Reali Sabaude del Piemonte.

