La Rai sbarca a Ivrea nel “sogno Olivettiano”

Il 1º luglio 2018 è entrata a far parte del Patrimonio dell’Unesco in quanto ha realizzato un intento importante: fondere insieme la dimensione dell’architettura moderna e quella del paesaggio industriale, un esempio eccezionale sia per la qualità della soluzione proposta sia per la modalità di attuazione. Si tratta di Ivrea, storico territorio in provincia di Torino e cuore del progetto olivettiano.

Le officine Ico, insieme alle architetture di altre costruzioni da Adriano Olivetti sparse in città, sono uno dei simboli più importanti di “Ivrea città industriale del XX secolo”, dove al centro di questo grande progetto c’era una concezione umanistica del lavoro, un progetto unico dove il profitto industriale era reinvestito per il benessere della comunità. L’irripetibile vicenda industriale e familiare è inscindibile dalla storia recente della città eporediese e dal suo sviluppo, ha portato ricchezza e crescita e definito un celebrato modello che ha reso la fabbrica uno dei motori della produzione culturale e della crescita urbana.

Di tutto questo parlerà Patrimonio Italia, programma dedicato ai Siti Unesco, ideato e condotto da Stefano Di Traglia e Monica Rubele in onda domani, giovedì 1 aprile alle 10 e sabato 3 aprile alle 17. Ospiti della puntata il Segretario Generale della Fondazione Olivetti Beniamino de Liguori, il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli e il Presidente di Icona Andrea Ardissone.

Per de Liguori la “storia olivettiana è irripetibile, ma ci insegna la necessità di un nuovo patto tra cittadini, imprese, governi per compiere uno sforzo collettivo per riconciliare i tempi di vita e di lavoro con quelli dell’ambiente e a rispondere a una delle alle domande tipiche poste da Adriano Olivetti: se l’industria debba avere altri obiettivi oltreché quelli del profitto, se essere tecnologicamente progrediti senza per questo essere umanamente imbarbariti”. Per il Sindaco di Ivrea Sertoli lo spirito olivettiano è come la fiammella di una brace che rimane accesa, resiste: “Il nostro grande impegno è quello di prendere tutto ciò che c’era di buono del periodo olivettiano e trasferirlo ai nostri giovani aggiornandolo ai tempi moderni. Possiamo ambire a un nuovo sistema ripartendo da un senso di comunità di cui il nostro territorio è fortemente permeato e remare tutti nella stessa direzione”. Il Presidente di Icona Ardissone, che con altri imprenditori ha rilevato le vecchie fabbriche di Olivetti, “il senso del riconoscimento Unesco significa che quel patrimonio deve essere vissuto anche nella contemporaneità e ritrovare i valori di allora guardando al futuro”.

