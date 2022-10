La quotidiana palingenesi

Nei giorni caldi giorni di agosto, nel meriggio si offusca lo sguardo, ed aspetto l’aria della sera per un respiro di brezza che non viene. Avvolte dal pieno sole d’agosto, le strade hanno l’asfalto bollente. E si questa Estate verrà ricordata per la sua alta temperatura. Verso sera esco sul balcone, e non vedo che la notte, simile come le altre notti, con le stelle che mi paiono più pallide a differenza delle gelidi notti invernali, brillanti nella buia notte. Caldo agosto rendi le stelle pallide del loro chiarore ed io nella brezza che finalmente si è alzata nell’aria, e ascolto il brusio di altri miei simili che usciti di casa cercano un poco di sollievo in questa notte resasi più umana dal refolo di vento fresco. Poi al mattino penso che per vivere, non basta respirare e non basta neppure svegliarsi ogni mattina, per ripetere i medesimi gesti, le medesime azioni di ogni giorno. Per vivere pienamente e profondamente, occorre qualcosa in più. Questa è una sfida che ognuno di noi si trova ad affrontare quotidianamente: quel qualcosa in più non è definibile. Nessuno ci potrà mai insegnare a vivere, nessuno potrà salvarci dalla nostra fragilità o dal vuoto che portiamo dentro. Sta a noi, unicamente a noi, trovare quel qualcosa che ogni giorno ci permette di rinascere. A partire da un gesto, da una parola detta diversamente, dal coraggio di cambiare anche una piccolissima cosa che non ci sta bene. Il cambiamento, la rinascita, la quotidiana palingenesi iniziano proprio lì, dove meno ce ne accorgiamo. Ogni giorno viviamo la nostra personale e intima rinascita.

Favria, 7.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno mi sforzo nel mio piccolo di diventare il cambiamento che voglio vedere intorno a me. Felice venerdì.

Commenti