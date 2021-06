Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La prussa o parussina.

Parlo della cinciallegra dal ciuffo che viene detta parussa o parussina in quanto il ciuffo sul capo le dona una parvenza di parrucca in piemontese pruca, l’altra senza ciuffo la prussa. La cosa curiosa che la prussa in piemontese è anche una piccola incudine usata una volta dai calderai, per piccoli lavori artigianali. Anticamente con la prussa venivano lavorate le medaglie e le monete, in italiano le piccole incudini per gioielleria viene chiamato tassetto a mano. La prussetta in agricoltura è lo spazio fra le tre solcate per il grano e o spazio più piccolo, solo tra due solchi del campo viene detta preus, in italiano porca, se grande la porca in piemontese si dice pruson. La parola deriva dal latino volgare procem, solco scavato o dal lemma del latino classico portionem, porzione di campo coltivato, in genovese e lombardo si dice proza. Simile anche il lemma pruss che indica il pero, invece il biancospino è il prussat. Prussot è l’appellativo affettuoso ai bambini, in italiano peruzza, deriva dal latino pirum, pero, per questo si chiamavamo una volta i bambini con il vezzeggiativo di piccola pera prussot. In Canavese in alcuni luoghi la cinciallegra viene chiamata schincarna molto simile a come viene chiamato altro passeraceo, il fringuello in dialetto detto schinson, etimo forse di origine celtica. Chiedo scusa se dal lemma iniziale prussa sono arrivato alla fine al prussè, il pereto. Per concludere sulla cinciallegra in Campania viene chiamata a pappamosca, parridda, in Emilia Romagna la signacùa, in Lombardia, paissoeula, Bergamo, panisciora, parasciòla, in Puglia la cucciumannedda , Toscana a Lucca la cincina, in Trentino la parnisola ed in Veneto la perussola. La cinciallegra è uno degli uccelli più facili da riconoscere, viene spesso a farmi visita sul balcone. La cinciallegra è molto più intelligente e intraprendente di quanto pensiamo, questo piccolo esploratore chiacchierone ha ispirato anche poeti e scrittori. La cinciallegra è un uccello insettivoro che si nutre di larve, api e ragni trovati tra i rami bassi e nel terreno. questo uccello è molto goloso e non disdegna però anche semi, frutta e bacche. Inoltre è un uccello molto avventuroso e non ha paura di spingersi in nuovi territori per procacciarsi cibo prima degli altri animali, infatti è il primo ad arrivare sul balcone. Secondo alcune credenze la cinciallegra avvertirebbe col suo canto le persone di un pericolo imminente, prevedendo così il futuro. Come in ogni leggenda anche questa ha un fondo di verità. Secondo recenti studi le cinciallegre usano un linguaggio complesso, articolato e codificato. Stando a questa ricerca, basata sull’osservazione del comportamento e la registrazione del cinguettio dalle cinciallegre alle prese con diversi predatori, questi uccelli usano suoni e richiami specifici a seconda del predatore da affrontare. Questo permette a tutti gli esemplari nei dintorni di capire da quale tipo di pericolo dovranno difendersi. Diversi poeti hanno usato la cinciallegra per dare vita e colore ai loro componimenti. Guillame Apollinaire, per esempio, in una delle sue poesie paragona la donna amata proprio a una cinciallegra: “I suoi occhi erano i tuoi graziosi occhi / Le sue piume i tuoi capelli / Il suo canto le parole misteriose / Sussurrate alle mie orecchie”. Anche negli scritti di Giovanni Pascoli, dove per creare suggestioni sono ricorrenti animali e uccelli, troviamo più volte riferimenti alla cinciallegra. Nel poemetto La notte scrive: “E la macchia pareva un alveare, piena di frulli e di ronzii. Ma ella sentiva anche un frugare, uno sfrascare, un camminare. Chi sarà? Ma in quella che riguardava tra un cespuglio raro, improvvisa cantò la cinciarella” . La scrittrice Dacia Mariani paragona invece l’amore proprio alla cinciallegra, per la sua natura libera e intraprendente: “L’amore è una cinciallegra che vola e non riesci a fermarla, nemmeno a metterle il sale sulla coda”. E con questi Vi saluto e alla prossima.

Favria,12.06.2021 Giorgio Cortese

