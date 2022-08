Allora ci siamo. Siamo all’alba di un’altra Era. Siamo alla «profezia che si autoadempie» che suona circa così: «se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze». Tanto vale che non si vada a votare. A furia di battere e ribattere sullo stesso tasto dovremmo dichiarare partita persa e non pensarci più. In fondo, al Draghetto la mancanza di rigore non è valsa nemmeno la sopravvivenza per il suo governo fino – come si dice – alla scadenza naturale. Hai voglia di bonus, niente da fare, gli italiani non si accontentano e nemmeno i partiti.

Se «nel 2018 un elettore su quattro decise per chi votare nei 7 giorni antecedenti la data delle elezioni», dalla fine di luglio la destra Giorgia e il Friends&Fiammatriccolore risultano in testa: è pur vero che bisogna «tenere» fino alla fine.

Per capire qualcosa di queste elezioni politiche, ho cercato di famigliarizzare con le liste che i settimesi troveranno sulla scheda. In proposito gli schieramenti sembrano abbastanza chiari: coté sinistra, il piddì, la ditta DiMaio&Tabacci, più tutto quello che avanza della sinistra&verde e l’area radicalsocialista, senza l’unionepop dello storico e generoso Angelo D’Orsi che va da sola. Di là, un chiarissimo centrodestra a trazione meloniana. Poi il terzopolo e i 5stelle in solitaria. A completare il quadro, chissà se ci saranno dappertutto Italiexit e la destrachepiùdestranonsipuò. Insomma un’offerta elettorale per tutti i gusti. Un po’ più oscuro è il modo con il quale saranno attribuiti i voti, essendo il sistema un po’ maggioritario e un po’ proporzionale, con la soglia di sbarramento al 3 per cento che penalizza chi non si presenta in coalizione.

Per i candidati, tranquilli! Già tutto fatto. Non avremo neppure il patema di dover scegliere. Le liste «bloccate», già preconfezionate alla fonte (le segreterie dei partiti) non ci mettono nell’imbarazzo di sentirci depositari di uno di quei diritti tipici delle democrazie: scegliere i nostri rappresentanti tramite l’espressione del voto che – con il Rosatellum – si riduce ad una croce sulla lista o il candidato prescelto dal partito/coalizione al collegio uninominale. Con l’uninominale il seggio sarà attribuito a chi piglia un voto in più e nei collegi plurinominali vale l’ordine di presentazione nella lista.

Che dire poi della querelle sui «collegi sicuri» (cioè quei collegi elettorali nei quali un determinato partito/coalizione è abbastanza forte da assicurare al candidato la sua elezione) che ha tenuto banco per tutta la fase di formazione delle liste? Che dire di alcuni candidati che disdegnavano l’offerta? Un esempio? La senatrice piddina Monica Cirinnà, la quale si è lamentata che «il collegio elettorale proposto è perdente in due sondaggi. Sono territori non idonei ai miei temi e un forte radicamento della destra». Insomma, un collegio «à la carte». A proposito di collegi sicuri. Con ‘sta manfrina ci è toccato in sorte la Serracchiani, solo perché capogruppo del piddì e non può rischiare. In cambio abbiamo ceduto Piero il lungo (Fassino) ai veneti. Che dio li aiuti! E aiuti anche noi.

