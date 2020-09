La Pro Loco riparte con la biciclettata!

Il periodo di quarantena e del conseguente blocco delle attività ludico culturali ha solo temporaneamente arrestato la sempre generosa Pro Loco Favriese, che riparte con entusiasmo organizzando come da tradizione una spumeggiante biciclettata nella bellissima campagna favriese, che nel mese di settembre assume un fascino particolare, ammaliandoci con l’agreste bellezza. Complimenti a questa vulcanica associazione che cerca di mantenere viva la Comunità con molte iniziative, Covid permettendo. Come Direttivo, ha affermato la Presidente Basile Alessia, la Pro Loco organizzerà quest’anno ad ottobre la consueta Castagnata che è ormai un evento consolidato e poi a novembre una rassegna teatrale, a seguire poi tantissime altre proposte. I volontari del Direttivo guidati dalla Presidente Alessia sono da ammirare per il tempo e l’impegno che profondono per Favria, per fare vivere a tutti noi qualche ora di lieta spensieratezza, frutto di un grande lavoro dietro le quinte, con nuova sede, e accresciuto entusiasmo, anzi è aumentata ancora di più la passione e la voglia di fare per Favria. La Presidente mi ha detto che non è solita parlare di problemi personali, ma in questo periodo davvero difficile della sua vita privata, vuole pubblicamente ringraziare la Pro Loco di Favria, nella persona dei volontari del Direttivo e anche di semplici soci che gli sono stati vicini, aiutandola, sorretta e confortata. A tutti loro va il suo sincero ringraziamento. Poi afferma “Grazie Direttivo di Cuore, un grazie sincero ad ogni singolo componente di questo meraviglioso gruppo, che come Presidente non posso che esserne orgogliosissima!!!” Ecco una bella testimonianza di come l’essere coesi ed entusiasti, con aiuto fraterno permette di superare le quotidiane difficoltà, insomma l’unione fa la forza. Auguri Pro Loco di buon lavoro e ancora grazie perché ci trasmettete l’entusiasmo e l’allegria, oggigiorno ingredienti indispensabili per superare questa pandemia che cerca di incupire i cuori di tutti noi.

Favria, 26.09.2020 Giorgio Cortese

Dobbiamo sempre avere il massimo rispetto per la vita degli altri, di loro non sappiamo quali tempeste sconvolgono l’animo e quali gioie custodiscono, non dobbiamo permetterci di supporre ma solo di rispettare la loro scelta di vita. Se della vita degli altri riusciamo a capire almeno un barlume, beh questo è già molto importante.

Commenti