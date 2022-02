CASALBORGONE. Si terrà domenica 27 febbraio, sotto la tettoia di Piazza Vittorio Emanuele II, un evento carnevalesco organizzato dalla Pro Loco di Casalborgone.

Alle ore 12 ci sarà la distribuzione di polenta e spezzatino, per cui è gradita la prenotazione. Poi, alle 15.30 verrà messo in scena il “Gran Teatro dei Burattini di Legno”, spettacolo per bambini e adulti. Seguirà una merenda conviviale.

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà nel teatro San Carlo in piazza Carlo Bruna. L’accesso allo spettacolo è consentito i maggiori di 12 anni previa esibizione del green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni l’accesso è libero.

L’evento è stato organizzato in collaborazione col Comune di Casalborgone, Discovery Piemonte e Corpo Volontari A.I.B. Piemonte.

Per info e prenotazioni: 349 6796009 Romina, prolococasalborgone@gmail.com

