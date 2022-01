LAURIANO. “Rivolto a chi ha la passione di produrre a livello familiare frutti sani, gustosi, nel massimo rispetto dell’ambiente“. Così si presente il corso di frutticultura proposto dalla Pro Loco di Lauriano, con relatore Franco Burlo.

Si tratterà di un ciclo di incontri comprendenti lezioni teoriche e pratiche. Le prima avranno luogo il venerdì sera dalle 20:45 alle 23 presso il Salone Polivalente di via Marconi. Le esercitazioni invece avverranno in frutteti, che verranno comunicati di volta in volta alle lezioni teoriche, dalle 14 alle 17 nei sabati pomeriggio.

Si comincia venerdì 21 gennaio con un incontro dal titolo “Albero e nozioni di potatura”. Si richiede un contributo spese di 20 euro per i soci pro loco e di 25 per i non affiliati.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Graziano 355 5974477, Franco 338 9359969, prolauriano@libero.it

