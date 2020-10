La Pro Loco ecosostenibile

La Proloco di Favria ha fatto di nuovo centro con una bella biciclettata nella amena campagna Favriese che ha coinvolto più di cento partecipanti, complice una soleggiata anche se fresca domenica di fine settembre. La bicicletta in questo periodo di pandemia è diventata giorno per giorno il mezzo attraverso cui entrare in contatto con le persone, l’oggetto di lunghi e interessanti discorsi sull’impegno civico e sociale, sulle possibilità di condurre un’esistenza rispettosa del territorio e dei valori individuali ma sempre rivolta al miglioramento di sé. Gli iscritti alla biciclettata della Pro loco salendo sulla bicicletta per girare per le strade di campagna di Favria hanno riprovato come la prima volta da bambini il ricordo della brezza leggera che gli sfiorava il viso, tutti in equilibrio su due ruote in fila indiana. Che bella la bicicletta, un telaio e, due ruote che stanno in piedi con l’ausilio di una persona, una magia che la Pro Loco ha riservato nella biciclettata. Grazie al Direttivo della Pro Loco ed al Presidente Alessia Basile per aver donato ai partecipanti queste belle sensazioni e per utilizzare un mezzo così ecologico.

Favria, 9.10.2020 Giorgio Cortese

La cosa più preziosa che posso fare certi giorni è quello di commettere degli errori, non si impara mai nulla se siamo perfetti.

Commenti