Sono in aumento i comuni delle province di Vercelli e Biella con presenza di Popilia japonica, l’insetto inserito tra gli organismi nocivi da quarantena prioritari per l’Unione Europea, che continua a creare problemi alle piante e alle colture. La Popilia si alimenta di piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali.

Ai centri abitati già colpiti dalla calamità se ne aggiungono altri 18 nella provincia di Vercelli e 31 in quella di Biella.

“Il problema continua ad estendersi e ormai la totalità del nostro territorio è da considerarsi infestata – commentano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani -. Questo insetto si nutre di numerose specie di piante, tra cui alberi da frutto, vite, piccoli frutti, soia, mais e piante ortive, causa erosione a foglie, fiori e frutti in maturazione. Si stanno attuando specifiche misure fitosanitarie di prevenzione e di lotta per evitare la continua diffusione, ma serve un impegno ancora più serrato per evitare che parte del raccolto dei nostri produttori possa, di fatto, svanire a causa dell’insetto”.