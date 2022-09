Rischio di default. Bollette impazzite. “Stiamo valutando…Stiamo cercando di capire…. Stiamo mettendo giù i numeri…” commentano come campane stonate.

Ebbene sì, anche in Municipio hanno cominciato a fare i conti con il “caro energia” e, seduti, attorno ad un tavolo, sindaco e assessori stanno seriamente valutando di non riaprire la piscina comunale coperta di via Campo Sportivo. In verità, avrebbe già dovuto esserlo a cominciare da lunedì 12 settembre, almeno così stava scritto nel sito del Comune, ma i tanti sono arrivati lì e poi se ne sono tornati a casa, delusi, sconcertati, esterrefatti. [...]