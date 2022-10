La pigna

Il nome scientifico della pigna è strobilo, volgarmente detto cono. La pigna è il ”frutto” del pino, albero sempreverde, incarna dunque la forza vitale, l’eternità, la rigenerazione continua e viene associata anche all’idea del divino e dell’immortalità. I semi simboleggiano la forza generatrice e la fecondità

In quanto frutto di un albero sempreverde, che resiste anche ai climi più rigidi senza perdere gli aghi, la pigna è infatti stata immediatamente riconosciuta dall’uomo come simbolo di vita e di forza che supera anche le più terribili avversità.La sua forma e la presenza di numerosi semi (i pinoli), oltretutto, ha fatto sì che questo frutto venisse immediatamente preso anche come simbolo della fertilità

La Pigna è stata usata sino dall’antichità in diverse culture, oggi vengono regalate sia per il loro simbolismo profondo sia per abbellire semplicemente le case o gli esterni. Le pigne sono dei semplici frutti di molti varietà di alberi sempreverdi come il pino e l’abete. Ma nonostante il loro aspetto umile hanno un significato molto profondo. Troviamo tracce delle pigne nell’arte di quasi tutte le culture antiche. Si possono trovare pigne in reperti babilonesi, egiziani, greci, romane e cristiani. Ma anche le popolazioni del nord Europa e i popoli precolombiani usavano la pigna su edifici, nell’arte e nella loro religione. In Messico sono stati trovati reperti della divinità “Chicomecoatl” rappresentata con delle pigne in una mano e un albero sempreverde, simile a un abete, nell’altra. È famosa la Staffa di Osiride (divinità egizia) che è raffigurata con alla sua estremità una pigna. In un antico palazzo assiro vi troviamo delle divinità alate che tengono in mano una pigna. Nella pittura classica si raffigurava Dioniso con una pigna sul suo tirso, un bastone. Il largo uso della pigna nel corso della storia è dovuto al fatto che molti l’hanno legata a un significato spirituale. Sorprendentemente, la Pigna ha un significato simile in molte culture antiche, anche se a volte con diverse sfumature. La pigna è stata collegata ai concetti di nascita e creazione. Per via della somiglianza all’uovo che lo associa allo “0”, quindi all’uovo cosmico, alla nascita, al principio; vedasi ovviamente il simbolismo riferito ad Eostre, al coniglio e alla tradizione greco-romana di regalare uova colorate. Nella cultura siciliana, la pigna rappresenta buon auspicio, salute e prosperità, prosperità, infatti viene spesso regalata in occasione di un matrimonio, mi raccomando una pigna delle ceramiche di Caltagirone famose in tutto il mondo.

Favria, 15.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita nessuno ha amore più grande di colui che sa rispettare la libertà dell’altro. Felice sabato.

